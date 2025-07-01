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Google稱歐盟數位市場法阻礙創新 損害用戶業者利益

中央社／ 布魯塞爾1日綜合外電報導
美國科技業巨擘Google（谷歌）今天將對歐洲聯盟（EU）反壟斷監管機關及其批評者示警，指歐盟用來限制大型科技公司的劃時代法規正在妨礙創新，損害歐洲使用者和業者利益。 路透社
美國科技業巨擘Google（谷歌）今天將對歐洲聯盟（EU）反壟斷監管機關及其批評者示警，指歐盟用來限制大型科技公司的劃時代法規正在妨礙創新，損害歐洲使用者和業者利益。 路透社

美國科技業巨擘Google（谷歌）今天將對歐洲聯盟（EU）反壟斷監管機關及其批評者示警，指歐盟用來限制大型科技公司的劃時代法規正在妨礙創新，損害歐洲使用者和業者利益。

路透社報導，Google還將在歐盟執行委員會（European Commission）主辦的研討會上呼籲監管機關提供更詳細的指引，幫助其遵守歐盟的數位市場法（Digital Markets Act）。Google也將要求其批評者提供成本效益證據來證明自身論點。

Google面臨壓力，必須處理歐盟依據數位市場法提出的指控，指Google偏袒自家服務，例如Google購物（Google Shopping）、Google飯店（Google Hotels）與Google航班（Google Flights）等，讓競爭對手處於劣勢。這些指控可能導致Google遭罰款高達其全球年營收的10%。

Google本月稍早提議對其搜尋引擎產生結果進行更多修改，讓競爭對手的產品獲得更好的展示。但批評人士仍說，這些修改無法確保公平的競爭環境。

歐盟執委會今天主辦研討會讓Google的批評者能尋求更多說明。根據路透社見過的預備講稿，Google的律師凱利（Clare Kelly）將在會上表示：「數位市場法在現實世界造成的後果，確實仍令我們擔憂。這份法規正導致歐洲民眾得到更差的線上產品和經驗。」

凱利還將說，Google在與歐盟執委會及其批評者討論後，至今所採取的修改措施，已導致歐洲使用者支付更高的機票費，因為他們無法直接進入航空公司的網站。

凱利另將指出，歐洲的航空公司、旅館和餐廳已通報他們的直接訂票流量下滑最多達30%，使用者則抱怨變通辦法不便。

Google的另一名律師貝特爾（Oliver Bethell）則將請求監管機關詳細說明Google有必要採取的行動，以及要求批評者拿出有力的證據。

歐盟 搜尋引擎 使用者 Google

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