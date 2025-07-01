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高價運動服飾大跳水只賣233元？Lululemon槓上Costco控抄襲商品

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
Lululemon指控好市多銷售仿製品。美聯社
Lululemon指控好市多銷售仿製品。美聯社

運動服飾製造商Lululemon已對折扣批發商好市多Costco）提起訴訟，指控好市多銷售的褲子和其他運動休閒服飾抄襲該公司產品。

根據6月27日在美國加州提起的訴訟，Lululemon認為好市多自有品牌科克蘭（Kirkland）以遠低於Lululemon產品的價格，銷售與Lululemon產品類似的褲子、帽T與外套。Lululemon指控好市多誘導消費者相信科克蘭品牌仿製品其實由「正版」產品正牌供應商生產，好市多形同「非法交易」Lululemon名譽、商譽及勞動股權。

Lululemon在長達49頁的訴訟文件中，點出該公司產品與好市多產品設計疑似相似之處與價差。舉例來說，Lululemon旗下一件Scuba帽T售價為118美元（新台幣3,444元），好市多版本則賣8美元左右（新台幣233元）。

Lululemon除了尋求好市多賠償，還請求法院要求好市多停止銷售這些產品。Lululemon向CNN說：「我們很重視保護及履行智慧財產權的責任，會在必要時採取適當法律行動。」

Lululemon股價6月30日收漲逾1%，報237.58美元，今年來下跌近38%。

智慧財產權 提告 抄襲 好市多 品牌 台幣 Lululemon Costco

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