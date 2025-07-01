北京拉開能源新競賽差距 川普卻轉頭擁抱油氣？美拱手讓出政經利益

美國與中國當前於大量領域競爭。能源方面，當中國向世界銷售清潔能源之際，川普政府卻在推動石油與天然氣，形同將未來的地緣影響與經濟利益拱手讓給中國。

紐約時報指出，中國去年安裝的風力發電機與太陽能板超過世界其他地方總和，也讓自身清潔能源熱潮也走向全球。中國企業在巴西、泰國、摩洛哥、匈牙利及更多地方建電動車與電池工廠。

● 美國富含油氣 給足川普地緣政治籌碼

與此同時的美國，總統川普施壓日、韓投資數兆美元於一個輸運天然氣到亞洲的計畫，通用汽車（GM）剛撤銷水牛城附近一個工廠製造電動馬達的方案，改為投入8.88億美元在當地製造V8汽油引擎。

一場定義能源未來的競賽正拉開序幕。川普政府希望世界繼續依賴已為汽車、工廠提供動力，甚至推動西方擴張超過一世紀的石油與天然氣等化石燃料。美國是全球最大產油國與最大天然氣出口國，川普因此喊出「美國主宰能源」的時代，強調無須再依賴外國，尤其是像中國這類的競爭對手。

然而中國卻在全然不同的方向狂奔，寄望於一個由低廉太陽能和風能驅動的世界，盼世界依賴中國供應的平價、高科技太陽能板與風力發電機。與美國不同，中國缺乏易於開採的本土油氣資源，因此希望擺脫對進口化石燃料依賴，以再生能源供應更多經濟所需。

● 清潔能源領域 中國領先優勢持續擴大

儘管中國的煤消耗量仍超過世界其他地區，但他們向清潔能源轉型的步伐正飛速推進，不僅已在全球太陽能板、風力發電機、電池、電動車及許多其他清潔能源產業的製造佔據主導地位，技術領先優勢還在擴大。

中國最大的汽車製造商、電池製造商與電子公司，近期各自推出能在短短5分鐘內為電動車充飽電的系統，幾乎解決電動車最惱人難題之一的充電耗時。中國擁有近70萬件清潔能源專利，占全球總數超過一半，北京崛起成清潔能源強權正重塑經濟版圖，並改變包括巴基斯坦、巴西等新興國家的聯盟關係。

中國還開始在高度技術性的核能領域取得主導地位，而這個領域過去無庸置疑是美國領先。中國目前有31座反應爐在建，數量幾與全球其他地區的總和相當，並已宣布在次世代核能技術與核融合領域取得進展。核融合長期被視為幾近無限的清潔能源來源，卻多年來始終難以實現，令科學界傷透腦筋。

印度企業集團Tata Power的執行長辛哈（PraveerSinha）說：「中國很龐大，大到世界上沒人可與之競爭。」Tata Power在鄰近印度南端一座高科技工廠製造太陽能板，但製造這些面板時幾乎完全仰賴中國製造的矽。

中國製造的太陽能板、電池與電動車價格低廉，讓包括巴西、南非甚至地緣對手的印度等許多大型經濟體得以轉向清潔科技。讓清潔科技更易於負擔對降低全球碳排放至關重要。

亞洲社會政策研究所（ASPI）負責中國氣候中心（China Climate Hub）的李碩說：「美國將稱霸化石燃料經濟，中國則會成為低碳經濟龍頭。美國如今的難題是，接下來要何去何從？」

紐時指出，放眼世界各地，北京正運用其清潔能源影響力打造或擴展政治與經濟關係。

● 潔能科技等同軟實力 美恐拱手讓出

美中兩國不僅都視能源獨立為國內根本，也都理解供應他國能源是投射力量的核心手段，然而雙方的作法堪稱南轅北轍。

中國今日對如此多清潔能源產業的主導，使其能藉由在世界各地販售、資金挹注能源科技而擴大勢力範圍。這層關係讓中國在地緣政治聯盟洗牌之際，得以建立起數十年的金融、文化乃至軍事關係。

據研究機構「氣候能源融資」（Climate EnergyFinance）統計，2023年以來，中國企業宣布在清潔能源製造、發電與輸電方面的對外投資已達1680億美元。

華府智庫「威爾遜中心」（Woodrow WilsonCenter）中國環境計畫主任特納（Jennifer Turner）說：「他們（中國）正在主導這些市場，而市場主導權本身就是一種軟實力。」

外交關係協會（CFR）研究員席瓦朗（VarunSivaram）曾為拜登政府執筆清潔能源政策，他表示美國的地緣政治籌碼來自石油與天然氣，「能源轉型其實對美國非常不利，因我們把地緣政治和經濟地位拱手讓給中國的競爭對手」。