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AI人才年薪有多高？矽谷重金搶人推升行情 歐洲「平價天才」成解方

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
AI技術競賽已演變成一場瘋狂的挖角大戰，這使得AI人才的薪情曝漲，遠優於沒有AI經驗的傳統軟體工程師。路透
AI技術競賽已演變成一場瘋狂的挖角大戰，這使得AI人才的薪情曝漲，遠優於沒有AI經驗的傳統軟體工程師。路透

AI技術競賽已演變成一場瘋狂的挖角大戰，從而推高AI人才的薪情。具AI專長的工程師身價正已驚人速度攀升，與沒有AI經驗的傳統軟體工程師拉大差距。

根據獵頭公司Harrison Clarke的數據，大型科技公司的資深AI科學家，2022年時年薪約40萬到90萬美元，現已躍至50萬到200萬美元（約台幣1,500萬到6,000萬元）。相較下，沒AI經驗的資深軟體工程師，基本年薪在18萬至22萬美元間。

如果是頂級人才，例如實驗室負責人，薪酬方案一般在300萬到700萬美元間，也有人年領超過1,000萬美元（約台幣3億美元），Meta甚至傳出為戰略級人才開出1億美元簽約金。

矽谷的天價薪酬讓部分公司將目光轉向歐洲市場，因為在矽谷聘請一位工程師，足以在歐洲請三到四位同等級人才。

科學家 矽谷 台幣

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