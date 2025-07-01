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亞洲製造業PMI回溫有限 對美貿易談判將成復甦關鍵

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日本6月製造業景氣13個月來首度擴張。路透
日本6月製造業景氣13個月來首度擴張。路透

亞洲多國6月製造業景氣持續萎縮，反映在美國關稅前景之外需求疲弱，部分數據釋出略為回溫訊號，也使得各國後續和華府的貿易談判更加關鍵。

日本6月製造業景氣13個月來首度擴張，而南韓萎縮幅度明顯趨緩。大陸6月財新製造業採購經理人指數（PMI）也因新訂單成長而呈現擴張，與連三個月顯示景氣萎縮數據頗有出入。

財新智庫經濟學家王喆說：「整體來看，6月製造業供需均有所回升。」

不過，分析師指出，美國貿易談判停頓、全球需求前景轉弱，加上中國大陸成長乏力，恐將持續壓抑亞洲製造業表現。

財新智庫經濟學家王喆說：「整體來看，6月製造業供需均有所回升。」

財新／標普全球6月中國製造業PMI從5月的48.3升至50.4，高於路透調查所料，也回到代表景氣榮枯線50以上。

日本6月終值製造業PMI則因產值回升，從5月的49.4升至50.1，但總體需求仍偏弱，新訂單因美國關稅前景不明而持續下滑。

南韓6月製造業活動連續五個月萎縮，PMI報48.7，但頹勢已有所緩和，總統大選結束六個月來政局不確定性，業者終於可以鬆一口氣。

印度則是亞洲一大亮點，6月PMI自前一個月的57.6升至58.4，創下14個月新高，因國際訂單大幅成長，帶動企業創下歷來最高的招聘潮。

亞洲其他國家製造業大都持續萎縮。印尼6月PMI從5月的47.4降至46.9，越南則從49.8降至48.9。馬來西亞PMI微升至49.3，略高於5月的48.8；台灣6月PMI則由5月的48.6降至47.2。

凱投宏觀（Capital Economics）市場經濟學家坦登（Shivaan Tandon）表示，考量整體區域製造業依然疲弱，預料各國決策者將把重點放在振興經濟成長。

貿易談判 製造業 美國 PMI

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