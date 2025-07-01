日10年債標售買氣旺！認購倍數衝3.51倍 市場押注央行暫緩升息

日本周二（1日）標售的10年期公債，需求優於年平均水準，因市場預期央行將暫緩升息，長債殖利率走高的壓力緩解。

今天（1日）標售的認購倍數是3.51倍，雖略低於上月前次拍賣的3.66倍，但高於過去12個月均值3.14倍。本次標售的「尾差」（得標均價與最低成交價之間的差距）僅0.03，顯示市場接受度良好，給即將在周四舉行的30年期公債標售帶來樂觀預期。

日本5月下旬的一場20年期公債標售，投資人興趣缺缺，導致超長期債券的殖利率飆出歷史新高。此事波及全球債市，投資人愈發擔憂各國政府的赤字擴大。

為此，日本財務省上月調整發債計畫，而日本央行也宣布將放緩退出債市以穩住市場。