快訊

彭振聲：先前認罪拚交保是為讓妻安心 「她不在了我也沒顧慮了」

省3347元！漢堡王「最新優惠券」24種方案 現享買1送1

台灣台語小說家、詩人陳雷辭世 李遠哀悼將頒旌揚狀

法國西班牙等8國攜手 推動豪華飛航課稅

中央社／ 西班牙塞維亞30日綜合外電報導

法國總統府表示，法國、西班牙、肯亞、巴貝多（Barbados）等8個國家攜手合作，推動對富裕的航空乘客課稅，以助較貧困的國家因應氣候變遷。

法新社報導，這個聯盟成員還包括索馬利亞、貝南（Benin）、獅子山共和國（Sierra Leone）、安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）。聯盟表示，將致力增加對機票課稅的國家數量，包括商務艙旅行和私人飛機。

航空業是助長全球暖化的汙染排放一大來源，全球暖化對責任最小的弱勢開發中國家造成最嚴重的影響。聯合國氣候峰會將於11月在巴西舉行。

法國總統府在聲明中表示，上述聯盟將致力讓航空業為氣候調適提供更多資金。

聲明還說，目標是將至少部分稅收投入「韌性投資和公平轉型」，並協助較貧窮的國家增加國內收入。

法國、肯亞及巴貝多先前曾遊說徵收這類「團結稅」，為氣候行動籌集資金，建議對航運、化石燃料、塑膠和加密貨幣課稅。

綠色和平組織（Greenpeace）樂見這項「重要舉措」有助從「最頂級、汙染最嚴重的交通方式」籌集更多資金；這方面向來徵稅不足。

上述消息是在西班牙塞維亞（Seville）舉行聯合國發展籌資國際會議（International Conference onFinancing for Development）首日宣布。

稅收 法國 機票

延伸閱讀

網路爆紅！杜拜VIGO含餡巧克力 遭驗出餡料防腐劑超標

極致鮮美就是優勢！解密巴黎米其林餐廳背後的食材供應鏈

法德英3國譴責伊朗威脅IAEA署長 籲儘速恢復合作

法國挪威簽跨境碳封存協議 助歐洲打造統一CCS市場

相關新聞

美股創新高藏隱憂！散戶瘋搶低價股 交易量暴增

儘管美股周一（30日）持續上攻，標普500指數與那斯達克綜合指數同步刷新歷史收盤新高，市場卻浮現危險訊號：低價股（pen...

日10年債標售買氣旺！認購倍數衝3.51倍 市場押注央行暫緩升息

日本周二（1日）標售的10年期公債，需求優於年平均水準，因市場預期央行將暫緩升息，長債殖利率走高的壓力緩解。

核融合發電贏得第二張購電協議 Google承諾向CFS買電

美國科技巨人Google已經同意在2030年代向計劃中的核融合電廠購電，是這個新興能源領域拿到的第二宗購電協議。

想知道美股牛市能撐多久？這三大類股告訴你答案

研究發現，過去50年，每當多頭行情靠近尾聲時，標普500指數裡表現最差的通常是通訊服務、公用事業和能源三大類股。但最近三...

甲骨文股價創新高 接到300億美元雲端大單

甲骨文（Oracle）周一股價飆上歷史新高，這家資料庫巨人宣布簽下價值300億美元的雲端運算大單，金額將近是該公司資料中...

輝達奪回全球市值王 黃仁勳如何顛覆企業專注本業之道

黃仁勳帶領的AI巨擘輝達6月25日在華爾街股市收盤時市值暴增至3.77兆美元（新台幣110兆元），再度登上全球市值最高企業寶座，黃仁勳的個人資產也來到1345億美元（新台幣39兆元）。耶魯商學院教授分析，黃仁勳成功的重要因素之一，竟然是「不務正業」？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。