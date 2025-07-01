核融合發電贏得第二張購電協議 Google承諾向CFS買電

美國科技巨人Google已經同意在2030年代向計劃中的核融合電廠購電，是這個新興能源領域拿到的第二宗購電協議。

根據周一發布的聲明，Google承諾向Commonwealth Fusion Systems（CFS）公司計劃在維吉尼亞州設立的核融合發電廠，透過多年購電協議，購買200MW（千瓩）電力。

CFS總部位於美國，公司2021年向包括Google在內的投資人籌集了創紀錄的18億美元資金。寄望這座發電量400MW的電廠，能成為第一個連結電網的核融合發電站。

金融時報指出，自1950年代以來，科學家一直試圖經由原子融合來生產清潔能源。CFS被認為是數十家致力核融合發電公司當中，最有優勢的一家。這些核融合發電公司正在競相完善技術、開發出具商業可行性的機器設備。

CFS目前正在麻州建設一座示範性的電廠，目標2027年啟用；CFS希望為Google提供電力的電廠，可以在2030年代初完成發電準備。

CFS共同創辦人兼執行長Bob Mumgaard強調，雙方的合約不是隨便訂個日期、內容空泛的計畫，「我們生產電力，而他們有義務要購買。」他認為，Google的支持向投資人社群和供應鏈傳遞出一個信號，就是核融合發電的商業應用愈來愈有可能實現。Mumgaard也同意，購電協議將幫助公司後續的資金籌募。

Google已同意在下一輪募資時，增加對CFS的投資，並簽署了未來從CFS其他電廠購電的選擇權。

大型科技公司正在競相確保能夠獲得足夠的電力，來支持大量擴展的資料中心驅動人工智慧（AI）系統。

微軟（Microsoft）2023年與另一家核融合公司Helion簽訂了一項購電協議，Helion是OpenAI共同創辦人奧特曼（Sam Altman）投資的公司。當時兩家公司表示，Helion的50MW發電量核融合電廠，預計2028年上線發電。

核融核發電的前景令人期待之處，在於不會產生長期存在的核廢料，也沒有碳排，而且在融合反應的過程中，只需使用一小杯氫同位素，就足以為一棟房屋提供數百年的電力。然而，懷疑者仍然認為，核融合的商業化仍然需要數十年才能實現。