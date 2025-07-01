想知道美股牛市能撐多久？這三大類股告訴你答案

研究發現，過去50年，每當多頭行情靠近尾聲時，標普500指數裡表現最差的通常是通訊服務、公用事業和能源三大類股。但最近三個月，這三大類股在11個類股裡排第六名，屬中段班，而往常在牛市末期會領漲的必需性消費股和醫療保健股則落居第七名，這種「該強不強、該弱不弱」的現象，並不符合過往多頭見頂的模式。

近兩年來有三次（2023年4月和8月，以及2024年4月），在金融分析專家赫伯特（Mark Hulbert）運用相同分析方法建議「不急著出場」後，標普500指數都能漲更高。

背後關鍵就在於，如果市場預期經濟惡化，消費和醫療等防禦型類股應率先走強，但如今它們的表現平平，反而暗示投資人並不真正擔心經濟衰退。