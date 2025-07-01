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美股創新高藏隱憂！散戶瘋搶低價股 交易量暴增

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
近年來低價股交易量暴增，引發市場泡沫化的疑慮。路透
近年來低價股交易量暴增，引發市場泡沫化的疑慮。路透

儘管美股周一（30日）持續上攻，標普500指數與那斯達克綜合指數同步刷新歷史收盤新高，市場卻浮現危險訊號：低價股（penny stock）交易量暴增。6月12日的交易數據顯示，每股低於1美元的股票成交量占比飆到創新高的47%。整體而言，這類股票的日均交易量已增至2021年時的三倍左右。這波投機狂潮引發市場泡沫化的疑慮。

低價股通常是指股價低於1美元（也有人把5美元以下歸類進來）、市值極小、未能或幾無盈利公司，甚至包含未上市櫃公司在場外交易的股票。當這類投機標的的表現超越穩健企業，往往是市場過熱的徵兆。

Bespoke投資集團的數據顯示，在羅素3000指數成分股中，自標普500指數4月8日觸及收盤低點以來，漲幅超過200%的14檔股票裡，有10檔的公司根本沒在賺錢。

這波低價股熱潮主要源自散戶「害怕錯過」（FOMO）的心理。投資人哈納（Wes Harner）坦言：「藍籌股不可能一夜暴漲10倍，但低流通量的低價股，有可能因為一份新聞稿或大量買盤，500美元本金變成5,000美元。」

然而，監管機構多次警告，此類股票流動性差、易被操控，還可能因財務問題淪為壁紙。

財務 美股 標普 指數 投資人

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