快訊

台灣知名旅遊網紅驚傳過世！弟哀痛證死訊 享年30歲

買Switch 2注意2件事！「取錯名」踩地雷 竟讓主機變磚、永遠封鎖

賴總統財產申報曝光 存款增近910萬、美債匯損達118萬

甲骨文股價創新高 接到300億美元雲端大單

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
甲骨文資料中心業績成長驚人。美聯社
甲骨文資料中心業績成長驚人。美聯社

甲骨文（Oracle）周一股價飆上歷史新高，這家資料庫巨人宣布簽下價值300億美元的雲端運算大單，金額將近是該公司資料中心事業營收的三倍。

甲骨文周一公告表示，新合約將自2028年起開始貢獻營收。

Oracle周一股價大漲4%，收在218.63美元，創歷史新高，盤中一度大漲8.6%。今年以來，該公司股價已上漲近三成。

執行長卡茲（Safra Catz）表示，6月起算的2026會計年度才開始，Oracle就已簽下多筆大型雲端服務合約，先前也宣布和大陸電商平台Temu的合作案。

這筆300億美元的合約對甲骨文來說是重大里程碑，金額將近該公司2025會計年度資料中心業務營收（103億美元）的三倍。

電商 甲骨文 營收

延伸閱讀

以防長稱試圖除掉哈米尼但未找到時機 「建議他繼續躲在地堡」

反擊了！以國空襲伊朗雷達據點 川普仍稱停火有效：不樂見政權更替

飛彈羅生門？伊朗高官否認違反停火 警告以國若「犯錯」將再遇襲

川普點頭了？ 以色列總理：不排除「斬首」伊朗最高領袖

相關新聞

美股創新高藏隱憂！散戶瘋搶低價股 交易量暴增

儘管美股周一（30日）持續上攻，標普500指數與那斯達克綜合指數同步刷新歷史收盤新高，市場卻浮現危險訊號：低價股（pen...

想知道美股牛市能撐多久？這三大類股告訴你答案

研究發現，過去50年，每當多頭行情靠近尾聲時，標普500指數裡表現最差的通常是通訊服務、公用事業和能源三大類股。但最近三...

甲骨文股價創新高 接到300億美元雲端大單

甲骨文（Oracle）周一股價飆上歷史新高，這家資料庫巨人宣布簽下價值300億美元的雲端運算大單，金額將近是該公司資料中...

輝達奪回全球市值王 黃仁勳如何顛覆企業專注本業之道

黃仁勳帶領的AI巨擘輝達6月25日在華爾街股市收盤時市值暴增至3.77兆美元（新台幣110兆元），再度登上全球市值最高企業寶座，黃仁勳的個人資產也來到1345億美元（新台幣39兆元）。耶魯商學院教授分析，黃仁勳成功的重要因素之一，竟然是「不務正業」？

南韓6月出口回升 業者在7月關稅大限前加緊出貨

南韓出口在半導體外銷創新高帶動下反彈，企業趕在美國可能大幅提高關稅之前加緊出貨腳步。

放棄自研AI模型？蘋果傳考慮採用外部模型驅動新版Siri

彭博資訊引述知情人士報導，蘋果公司（Apple）為扭轉陷入困境的人工智慧（AI）研發方案，考慮放棄自家開發的AI模型，轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。