甲骨文股價創新高 接到300億美元雲端大單
甲骨文（Oracle）周一股價飆上歷史新高，這家資料庫巨人宣布簽下價值300億美元的雲端運算大單，金額將近是該公司資料中心事業營收的三倍。
甲骨文周一公告表示，新合約將自2028年起開始貢獻營收。
Oracle周一股價大漲4%，收在218.63美元，創歷史新高，盤中一度大漲8.6%。今年以來，該公司股價已上漲近三成。
執行長卡茲（Safra Catz）表示，6月起算的2026會計年度才開始，Oracle就已簽下多筆大型雲端服務合約，先前也宣布和大陸電商平台Temu的合作案。
這筆300億美元的合約對甲骨文來說是重大里程碑，金額將近該公司2025會計年度資料中心業務營收（103億美元）的三倍。
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