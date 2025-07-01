甲骨文股價創新高 接到300億美元雲端大單

黃仁勳帶領的AI巨擘輝達6月25日在華爾街股市收盤時市值暴增至3.77兆美元（新台幣110兆元），再度登上全球市值最高企業寶座，黃仁勳的個人資產也來到1345億美元（新台幣39兆元）。耶魯商學院教授分析，黃仁勳成功的重要因素之一，竟然是「不務正業」？

2025-07-01 10:30