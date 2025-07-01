南韓6月出口回升 業者在7月關稅大限前加緊出貨
南韓出口在半導體外銷創新高帶動下反彈，企業趕在美國可能大幅提高關稅之前加緊出貨腳步。
海關周二公布，6月出口額較去年同期成長4.3%，不及彭博調查經濟學家原估的5.1%。以工作天數調整後的日均出口額年增6.8%。
進口額同期增長3.3%，使得貿易順差擴大至91億美元。
業界人士指出，部分廠商提前出貨，對6月出口數字有明顯支撐。對美出貨微幅下滑0.5%，對中國大陸出口則減少2.7%，但半導體出口金額勁揚11.6%，達到歷史新高149.7億美元。南韓出口結構中，半導體和汽車仍是最大成長動能。
南韓正全力因應全球貿易保護主義升溫所帶來的衝擊。南韓外銷美國的汽車和鋼鐵面臨個別產業別關稅，若雙方未能談成協議，其他產品的全面關稅7月9日將從10%調升至25%。6月汽車出口成長2.3%。
南韓一位貿易官員周一表示，要在大限前完成協商並不切實際，首爾當局正積極爭取延長談判時間，並持續要求美方豁免關稅。
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