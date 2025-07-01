放棄自研AI模型？蘋果傳考慮採用外部模型驅動新版Siri

彭博資訊引述知情人士報導，蘋果公司（Apple）為扭轉陷入困境的人工智慧（AI）研發方案，考慮放棄自家開發的AI模型，轉而使用外部公司Anthropic或OpenAI的AI技術，來支持新一代Siri。

蘋果（Apple）周一收盤大漲2%，在大型股中漲幅最大。

消息來源告訴彭博，蘋果已與這兩家公司討論將他們的大型語言模型（LLM）用於Siri，並要求他們訓練出能夠在蘋果的雲端平台運作的模型版本，供蘋果測試。

彭博指出，如果蘋果最終真的決定採用外部模型，代表了蘋果策略的一次重大轉變。目前，蘋果大部分AI功能依賴自己研發的「Apple Foundation Models」技術，原本計劃以這個技術在明年推出新版本Siri。

轉用Anthropic的Claude或OpenAI的ChatGPT，等於蘋果承認自己在生成式AI領域競爭力不足。蘋果目前已經允許ChatGPT處理Siri中的網路搜尋，但Siri的AI功能仍由蘋果自研技術驅動。

據了解，主導可能考慮採用外部AI模型這個選項的主管，是Siri負責人Mike Rockwell和軟體工程主管Craig Federighi，他們評估自家AI技術與外部技術的效能，測試結果發現，Anthropic的Claude在Siri所需任務的表現上最為出色。

蘋果因而開始與Anthropic討論合作可能性，但雙方在財務條件上仍未達成協議，Anthropic要求每年數十億美元的授權費，且每年遞增。因為金額龐大，蘋果也同時思考是否與OpenAI或其他公司合作。

知情人士透露，蘋果對外部公司的AI模型評估，目前仍處於早期階段，公司尚未就是否採用作出最終決定。公司內部一項名為「LLM Siri」的專案，使用蘋果自家模型，目前仍在積極開發，與可能考慮的外部模型競爭。

如果蘋果預定明年推出的新版Siri真的改用外部的AI模型技術，Siri的功能將有望達到與安卓手機AI助手相當的水準。

彭博採訪蘋果、Anthropic、OpenAI等公司代表的回應，他們均拒絕評論。

消息人士提到，蘋果的AI團隊目前處於高度不確定和缺乏明確方向的狀態，管理層仍在深入研究多種可能的發展途徑。蘋果雖然在明年已核可了數十億美元的預算，要用自行研發於經由雲端運行的AI模型，但長遠規劃仍不清晰。