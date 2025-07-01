國際原油走低 金價上漲 銅價微跌

西德州中級原油（WTI）下跌，OPEC+決議之前中東緊張局勢緩和。金價上漲，受益於美元走軟。供應壓力緩解推動銅價小幅走低。以下是整理自彭博的商品行情：

WTI下跌

隨著交易員猜測OPEC+增產規模、以及對中東緊張局勢擾亂全球石油供應的疑慮消散，原油在創下兩年來最大單周跌幅之後小幅下跌。

WTI原油下跌0.6%，結算價在每桶65美元附近，延續上周暴跌13%的頹勢。幾位與會代表透露，OPEC及其盟友的主要成員國準備在周日開會時考慮8月日產量再增加41.1萬桶。這將是OPEC+連續四個月同意大幅增產，增幅為最初計畫的三倍。

BOK Financial Securities交易高級副總裁Dennis Kissler表示，「真正的考驗在於夏季外出需求能否消化OPEC將新增的供應。變數仍在伊朗和履行約定的情況」。

上周，伊朗和以色列達成脆弱的停火協議，消除了極高的地緣政治風險溢酬，避險基金紛紛擴大看跌押注。儘管伊朗仍懷疑美國斡旋的停火協議能否持續，美國總統川普表示，如果伊朗能和平相處，他考慮支持放寬對伊朗的制裁。

油價已回落至6月13日以色列首次襲擊伊朗之前的水平附近，油價本季跌9%，市場焦點重新轉向供需平衡。除了OPEC+可能增產，可能會加劇今年下半年供過於求的預期，投資人聚焦貿易談判 —— 距離川普設定的個別國家關稅恢復生效僅剩10天。

WTI 8月交割原油期貨下跌0.6%，結算價報每桶65.11美元；布蘭特原油周一到期的8月原油期貨下跌0.2%，結算價報每桶67.61美元；交投更活躍的9月合約下跌0.1%，結算價報每桶66.74美元。

金價上漲

金價上漲，受益於美元走軟，美國參議院就總統川普提出的4.5兆美元稅改案繼續談判，外界擔憂此法案將進一步擴大美國財政赤字。

儘管如此，受中東局勢緩和以及美國消費者信心和通膨預期改善影響，金價6月連續兩個月持平。

截至美東時間下午4:28，黃金現貨上漲1%，報每英兩3307.79美元；白銀現貨上漲0.3%，報36.092美元。

基本金屬大都下跌

倫敦金屬交易所（LME）可用銅庫存為57,700噸，連續12日小幅增加，但仍處於歷史低位。

截至收盤，LME銅期貨跌0.1%，報每公噸9869美元。

LME鋁期貨上漲0.1%，報2597.5美元/噸；LME鎳期貨下跌0.2%，報15215美元/噸。