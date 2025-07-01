Meta的AI業務大洗牌 祖克柏宣布組新部門「超級智慧實驗室」

Meta Platforms創辦人兼執行長的祖克柏周一致函員工，該公司人工智慧業務將劃歸給新成立的「Meta超級智慧實驗室」（MSL），這個新部門將由祖克柏近期挖角的AI重量級人物領導，包括Scale AI前執行長汪滔，他被祖克柏稱做「他的世代最令人刮目相看的創辦人」，將擔任Meta的人工智慧長，另有將與汪滔「合作領導」新團隊的GitHub前執行長佛里曼（Nat Friedman），後者負責負責Meta的AI產品和應用研究工作。

根據內部備忘錄顯示，祖克柏表示MSL將整合公司多個AI研發團隊，負責開源Llama模型、相關產品以及基礎人工智慧研究等項目。

面對OpenAI和Google等對手的激烈競爭，祖克柏近期大舉招攬AI人才。六月初，Meta宣布以143億美元投資Scale AI，並延攬現任Meta首席AI官Wang及其團隊成員加入。

Meta還挖角佛里曼及其商業夥伴葛羅斯（Daniel Gross）。葛羅斯是Safe Superintelligence的執行長，該公司由OpenAI共同創辦人Ilya Sutskever創立。據悉Meta曾試圖收購Safe Superintelligence但遭到拒絕。

彭博先前報導稱，祖克柏親力親為給超級智慧團隊招募人才。

祖克柏在內部郵件中寫道：「隨著人工智慧進步步伐加快，開發超級智慧已提上日程。我相信這將是人類新時代的開始，而我會全力以赴確保Meta處於領導地位。」

OpenAI執行長奧特曼最近在播客節目中爆料，Meta以高達1億美元的簽約獎金挖角他們的研究人員。對此，Meta技術長博斯沃思（Andrew Bosworth）6月20日受訪時坦言，OpenAI正在反擊Meta的挖角行動，他說：「這種等級人才的市場價碼實在驚人，我從事科技業高管20年來從未見過這種情況。」

除了新組建團隊外，祖克柏還宣布該團隊新增11名新員工，包括來自OpenAI、Anthropic和谷歌的研究人員，例如前DeepMind研究員Jack Rae和Pei Sun；前OpenAI研究員Jiahui Yu、Shuchao Bi、Shengjia Zhao和Hongyu Ren；以及來自Anthropic的軟體工程師Joel Pobar，他曾在Meta工作過十多年。