國際資金持續湧入歐洲 歐元兌人民幣升值十年來最高

歐元兌美元周一升值至2021年9月來最高，兌人民幣也升至逾十年新高，反映國際資金持續湧入歐洲市場。

歐元兌美元升值0.5%至1.1775美元，創2021年9月以來最高價位，歐元已連續八天上漲；自2009年3月以來，歐元僅有四次出現連八天漲勢。

歐元兌人民幣一度來到約8.44元，是自2014年以來最高水準，今年初至今已升值近12%。儘管今年美元偏弱，帶動歐元和人民幣雙雙走升，但歐元漲幅明顯超越受中國央行管控的人民幣。

自2025年初以來，歐元兌美元一路走強，受惠於歐洲各國積極擴大支出，以及全球資金減碼美國資產的趨勢。反觀人民幣，因中國大陸希望提振出口、加上全球貿易動盪，近來兌多數主要貨幣反而走貶。

歐元兌人民幣走強，對大陸其實有利，因為人民幣相對偏弱，有助中國出口商轉向其他市場，以降低美國加徵關稅的衝擊。

摩根士丹利David Adams及其團隊寫道：「我們認為歐元/美元的漲勢才剛剛完成一半。美元的下跌受到技術和基本面因素的共同推動。」

摩根士丹利預測歐元匯率到2026年底前將達到1.27美元（彭博調查得到的共識預測為1.20）。

美元兌日圓也貶值0.3%至144.21。美國總統川普說美國和日本之間的汽車貿易不公平，並提出維持25%汽車關稅不變的想法。