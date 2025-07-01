台積電ADR自歷史新高回落 較台北交易溢價仍高達24.9%

台積電ADR周一（30日）下跌0.9%，收在226.49美元，較台北交易溢價24.9%。

美國股市標普 500 指數和那斯達克綜合指數周一再創收盤新高，為一年多來表現最好的一季畫下了句點，因投資人看好美國接近和主要貿易夥伴達成具體協議。

道瓊工業指數上漲275.50點，漲幅0.6%，報44,094.77點；標普500指數上漲31.88點，漲幅0.5%，收在6,204.95點，首度站上6,200點大關；那斯達克綜合指數上漲96.27點，漲幅0.5%，收在20,369.73點。

費城半導體指數漲0.03%，輝達（NVIDIA）漲0.2%。

台灣加權股價指數周一下跌324.06點收在22,256.02點。台積電跌1.9%，收在1,060元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 150.98 -2.46 147.50 2.36

中華電 CHT 136.25 -0.55 135.00 0.93

台積電 TSM 1,324.15 -0.91 1,060.00 24.92

聯電 UMC 44.72 -0.39 44.20 1.19

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價