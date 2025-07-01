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美元指數上半年大跌近11% 是1973年來最差上半年表現

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美元繳出1973年以來最糟的上半年表現。路透
美元繳出1973年以來最糟的上半年表現。路透

美元今年上半年重挫，表現之差為1973年以來僅見，主因是川普的貿易和關稅政策造成不確定性，再加上他反覆施壓聯準會降息，對美元造成沉重的打擊。

美元指數在2025年前六個月下跌10.8%左右，幅度僅次於1973年上半年14.8%的暴跌，是自尼克森當美國總統宣布關閉「黃金窗口」、終結布列敦森林體系以來最糟的上半年表現。

ING外匯策略師佩索雷（Francesco Pesole）表示，川普掀起的關稅戰、美國巨大的借貸需求，以及對聯準會獨立性的擔憂，削弱了美元作為投資者避風港的吸引力，「美元已經成為川普2.0不穩定政策的替罪羊」。

美國參議院正準備開始對川普「大而美」稅收法案修正案進行投票 ，美元周一就下跌了0.6%。

這項具里程碑意義的立法預計，美國債務總額將在未來十年增加3.2兆美元，加劇外界對於美國政府借錢還能不能還得起，引發大批資金從美國公債市場撤離。

關稅戰 聯準會 美國 川普

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