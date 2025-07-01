川普籲美國應大幅降息 白宮：連台灣利率都比美國低

美國總統川普多次要求美國聯準會（Fed）降息，但聯準會已連續數月選擇按兵不動，川普30日發函給聯準會主席鮑爾，要求大幅降息，指美國應該支付1%或更低的利率；白宮30日也表示，許多國家的利率都低於美國，包括台灣。

川普30日再度在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文稱鮑爾是「慢郎中」，認為鮑爾和聯準會都應該感到羞恥，指他們連最簡單的工作都做不好，還持續這麼做；川普表示，如果聯準會有做好他們的工作，美國將節省上兆美元的利息支出，但聯準會仍選擇繼續觀望、不降息。川普認為，美國應該付1%或更低的利率。

川普也發出他給鮑爾的函，指鮑爾已經為美國浪費一大筆錢，要求鮑爾大幅降息。

美國白宮30日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）指出，川普發給鮑爾的函中，列出許多國家現在的利率，包括日本、丹麥、泰國、台灣、瑞士、南韓、加拿大、中國、紐西蘭、澳洲、英國等，指這些國家支付的利率都比美國低。