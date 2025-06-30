日本房價漲不停 原本沒人敢住的「凶宅」也成投資客目標

曾發生過凶殺案、自殺或孤獨死的「凶宅」，在日本向來很難找到租客，但隨著房地產價格飆漲，人們已開始把這類住宅也列入考慮。

日本近年來孤獨死的案例不斷增加，警察廳今年首度針對此議題提出的報告指出，去年死後八天以上才被發現的死者有近21,900例。這個趨勢也讓年長者現在很難租屋，因為屋主會擔心他們的房產可能有天變成凶宅。

為了減輕這個問題，日本中央政府在2021年頒布一份指引，建議在死者過世三年後，撤銷對物件的凶宅註記，好讓物件能更容易找到租客。

這份指引也激起了民眾對凶宅的興趣，尤其是對凶宅較不會抗拒的年輕人，以及被潛在高收益性吸引的國內外投資人，其中許多是中國投資客。

房仲公司Happy Planning創辦人大熊昭表示：「投資人不在乎（房產的歷史），因為他們不住在那裡。」

不過還是有許多人對凶宅完全避而遠之。24歲的上班族嶋村茉莉表示：「就算很便宜，我還是離得遠遠的....不只是可能會鬧鬼，而是那些非尋常的不幸過去就讓我很害怕。」