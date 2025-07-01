多數山寨幣 不漲反跌

2025年表面上看似加密幣風光的一年：比特幣創新高、美國總統川普帶頭投入該產業，以及關鍵法案預期將在國會過關。

但若撇開這些大好消息和比特幣漲勢，將會看到截然不同的風景，多數山寨幣（altcoin）不漲反跌，今年來市值已蒸發逾3,000億美元。

彭博資訊報導，CoinMarketCap數據顯示，比特幣在加密資產總市值的占比，今年來已攀升9個百分點至64%，達2021年1月來最高；當時加密貨幣仍多屬於非法地帶，加密貸款盛行，但缺乏防護措施，非同質化代幣（NFT）也才剛起飛。

相對地，除了比特幣和穩定幣外的所有山寨幣卻在萎縮。根據MarketVector一個追蹤百大數位資產中後50名的指數，這些貨幣去年因為川普勝選效應翻漲超過一倍，但今年已撤回這些漲幅，還倒跌約50%。就連第二大加密幣乙太幣，目前市值也約只剩歷來高點的一半。