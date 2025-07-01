南韓央行 放緩數位幣計畫

南韓央行（BOK）已暫緩推動央行數位貨幣（CBDC）的試行計畫，反映在總統李在明力促民營部門發行穩定幣的背景下，當局在相關領域的角色逐漸退位。

彭博資訊引述央行官員說法報導，BOK已暫緩推動CBDC第二階段的試行計畫，這項計畫原定今年第4季啟動。這項最新政策反映出6月稍早上台的李在明政府推行穩定幣的思維，當局的提案包括讓股本最低5億韓元（37萬美元）的企業即可發行穩定幣，以提高民間企業的參與程度。

除BOK外，其他國家央行也在質疑推行CBDC的必要性，同時制定促使穩定幣不至於擾亂金融系統的法規。在6月中，美國參議院通過指標性法案，確立美元支持穩定幣的監管框架，成為加密貨幣產業與美國總統川普的一大勝利。台灣與香港當局也正在研擬類似法規。

瑞士央行（SNB）在6月30日表示，將把CBDC的試行計畫延長一年，維持到至少2027年中。SNB說，這並不意味著最終會發行CBDC。

穩定幣與CBDC都屬於數位貨幣，而穩定幣是由民間機構發行，價值通常與法幣掛鉤。相較下，CBDC是由中央銀行發行並監管的數位形式本幣，與實體貨幣具有相同法律效力。

在BOK於6月稍早舉行的國際會議上，聯準會（Fed）理事沃勒說，穩定幣為非銀行業者創造進軍支付領域的機會，為銀行帶來競爭壓力，有助於降低成本，他認為，沒有必要推行CBDC。BOK總裁李昌鏞也支持以韓元作為擔保的穩定幣，前提是必須有嚴格的監管。BOK資深副總裁柳相大（音譯）上周也表達同樣看法，他認為，穩定幣應由受到管制的銀行業者循序漸進地推行，避免市場受擾並保障消費者。