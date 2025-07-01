追蹤美元兌一籃子六種主要貨幣表現的DXY美元指數，今年上半年累計跌逾10%，是1973年來最糟表現。經濟學者並警告，川普驚人的財政擴張政策並攻擊聯準會（Fed）的獨立性，正威脅美國做為外國投資人最終避險天堂的地位。

美國總統川普的經貿政策，顯然正在損害投資人對持有美元的意願。英國金融時報（FT）報導，2025年初迄今，DXY美元指數累積重挫逾10%，寫下1973年布列敦森林體系終結後、美元金本位制結束以來，最慘淡的上半年開局。ING外匯策略師佩索爾說，在川普2.0反覆無常的政策下，美元成了代罪羔羊。

他說，總統川普反反覆覆的關稅政策、美國龐大的舉債需求，以及對Fed獨立性的擔憂，都削弱了美元作為避險資產的吸引力。

根據FT委由芝加哥大學布斯商學院Kent A. Clark全球市場中心進行的調查，超過90%接受調查的經濟學者對於美元計價資產在未來五至十年的避險角色，感到「有點擔憂」或「非常擔憂」。