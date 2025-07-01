歐洲股匯強彈 市場看旺 股市以美元計價漲幅高達21% 贏過美股績效

美國股市今年來儘管利空不斷，依然創下新高，不過，拜歐元勁升所賜，歐股今年上半年以美元計價的漲幅遠遠超過美股，兩者差距更創歷史之最，在低迷了十多年後終於強勢反彈。

美股標普500指數今年第2季大漲10%，超越歐洲Stoxx 600指數不到2%的漲幅。但拜歐元今年勁升13%所賜，歐洲Stoxx 600指數今年上半年按美元計價漲幅高達21.4%，大幅領先標普500指數的5%，創下兩地股市史上最大差距，其中德、西、義三大股市以美元計價漲幅都超過30%。

美股第2季表現強勁，讓許多押注川普關稅亂象會引發資金轉向歐洲的投資人跌破眼鏡。今年初，市場一度看好歐洲因國防和基建支出大增而走強，結果投資人依然重回美國科技股懷抱。

但歐洲市場漲勢不僅限於股、匯市，美國政策大亂也削弱了美債吸引力，即使德國政府準備發行更多新債，德國公債4月以來表現仍勝美債。波蘭、匈牙利等歐洲新興市場資產也大漲。

美國銀行（BofA）倫敦EMEA股票銷售主管柯尼希說：「我們現在看到歐洲資產需求非常強勁，尤其來自美國的買盤明顯增溫。雖然過去各種挑戰讓歐洲市場表現受限，但現在市場對歐洲長線潛力越來越有信心。」

同時，歐元也可望受惠於經濟成長動能回升。歐元匯率已連續多月走升，邁向八年來最長漲勢。摩根大通等機構預估，歐元今年有望從2024年底的1.04美元升至1.20美元。

同時，低利率和經濟刺激措施也有助企業獲利。市場預估，明年美歐企業獲利成長率都可達10%到11%。目前歐股本益比仍較美股便宜35%。

此外，歐洲企業股息率普遍較高，實施庫藏股的回報率也逐漸追上美股。

據LSEG Lipper Funds統計，今年以來流入歐洲股票型基金的資金超過1,000億美元，是去年同期的三倍以上；相較之下，美國股票型基金則淨流出近870億美元，失血規模較去年同期倍增。

高盛全球股票策略長歐本海默說：「歐洲企業獲利成長或許不及美國，但價位上落差仍大，加上配息和庫藏股同步增加，歐洲整體投報率更具吸引力。」