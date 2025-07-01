歐美冶煉業回流 有難度

金屬冶煉產業人士表示，高昂電價、加上科技大廠的搶電戰日趨白熱化，阻礙美歐政策制定者吸引冶煉業回流。

英國金融時報（FT）報導，為打破中國大陸對冶煉產業的掌控，美國和歐盟當局對銅、鋁等金屬的冶煉、加工和採礦項目，提供數十億美元資金。而美國為保護本土產業，更對相關產品祭出懲罰性關稅。但冶煉業高層表示，西方冶煉廠若要獲利，需要更多政府支援，矽谷企業也正推高美國電力成本。挪威鋁業巨擘海德魯（Norsk Hydro）財務長克里斯多福森指出，「建廠最關鍵的決定因素，是具有長期競爭力的電價」，電價占煉鋁廠成本約三分之一。

他說，美國冶煉廠正和科技大廠搶奪電力合約，科技公司為了興建資料中心，願意出更高價，且「與鋁業相比，科技大廠購電能力高多了」。一名資深礦業人士形容，「這不是美鋁（Alcoa）對抗中國，是美鋁對抗Google」。

根據美國鋁業協會，冶煉廠需要取得每千度電（MWh）約40美元的長期合約，但科技大廠卻能簽下100美元以上的合約。能源顧問機構伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）表示，「大型客戶為確保供給無虞，願以溢價購電」，預期美國電價將實質穩步上漲。市場研究機構CRU集團資深分析師克里斯多福說，美國資料中心激增，「只會加劇對有限輸電容量的爭奪，進一步推升價格」。

儘管冶煉相當耗能，卻是能源、國防與科技等許多產業所需金屬的生產關鍵。中國主導該市場，歐美業者難與中國國家資助的新廠抗衡。