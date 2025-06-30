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看好貿易協議…美股早盤揚 甲骨文漲5%、費城半導體指數逆跌

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股三大指數在6月的最後一個交易日持續上攻。路透
美股三大指數在6月的最後一個交易日持續上攻。路透

美股三大指數周一（30日）早盤全面上漲，標普500指數與那斯達克指數從上周五（27日）收盤的紀錄高點持續上攻，反映投資人看好美國有望與貿易夥伴達成貿易協議。

道瓊工業指數開盤上漲逾200點或近0.5%，但漲幅隨後縮小至0.3%，標普500指數與那斯達克指數分別漲約0.2%。但費城半導體指數逆勢下跌0.1%、台積電ADR跌1.3%。

加拿大原先計劃開徵數位服務稅，美國總統川普在上周五表示，美方將「終止與加拿大的所有貿易談判」，隨後渥太華當局打退堂鼓，以利與美國展開貿易談判。原本可能成為數位服務稅箭靶的Meta，股價上漲1%。

今（30）日為6月最後一個交易日，本月三大指數大幅反彈，重返歷史高點。標普500指數本月迄今累積上漲4.7%，科技股雲集的那斯達克指數同期躍升6.5%，道瓊工業指數上漲約4%。

個股消息方面，根據甲骨文在30日的申報文件，該公司與一位未披露的客戶簽署雲端服務供應合約，預料自2028年度起，每年貢獻逾300億美元的營收，激勵股價早盤跳漲5%。

Mahoney資產管理公司執行長馬霍尼表示：「股市行情持續否定中東衝突、關稅問題、疲弱經濟數據引發的看空論述。每一次可能崩盤的機會都並未兌現，市場反而持續展現牛市最擅長的技能：翻越憂慮之牆。我們認為，這波漲勢將得以延續，當然也會伴隨一定程度的下行波動。」

投資人將密切關注美國參議院能否通過總統川普的「大而美」法案。該法案已於28日晚間在參議院以些微差距通過關鍵程序性投票，但接下來在眾議院的前景仍不明朗，部分共和黨議員對最新版本修正案持謹慎態度。

美國 標普 指數

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