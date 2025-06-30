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川普政策拖累 美元上半年表現為逾半世紀來最疲弱

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
受川普政策影響，美元上半年表現為1973年以來最疲弱。 路透
受川普政策影響，美元上半年表現為1973年以來最疲弱。 路透

美元上半年的匯價表現為1973年來最疲弱，凸顯美國總統川普的經貿政策，正在損害投資人對持有這種全球最強勢貨幣的意願。

英國金融時報（FT）報導，2025年初迄今，DXY美元指數累積重挫逾10%，寫下1973年布列敦森林體系終結後、美元金本位制結束以來，最慘淡的上半年開局。ING外匯策略師佩索爾說，在川普2.0反覆無常的政策下，美元成了代罪羔羊。

他說，川普反反覆覆的關稅政策、美國龐大的舉債需求，以及對聯準會（Fed）獨立性的擔憂，都削弱了美元作為避險資產的吸引力。

美元指數在紐約30日早盤下跌0.2%，在此同時美國參議院準備開始就川普那項「大而美」的稅改法案進行表決。

這項重要立法，預料在未來十年使美國債務總額增加3.2兆美元，進一步引發市場對華府舉債可持續性的疑慮，並促使資金撤出美國公債市場。

美元貶值顛覆了年初市場的普遍預期：當時許多分析師認為，川普的貿易戰將對美國以外的經濟體造成更大傷害，並推高美國通膨，進而讓美元相對其他貨幣走強。

然而，歐元兌美元今年來卻強升13%，突破1.17美元關卡，遠高於許多華爾街銀行原先「今年將與美元平價」的預期。投資人轉而關注美國這個全球最大經濟體的成長風險，同時對德國公債等其他市場較安全資產的需求也升高。

債券巨頭品浩全球固定收益投資長波爾斯（Andrew Balls）表示，「美國的政策架構出現了類似解放日般的震撼」，他指的是川普4月宣布的「對等關稅」措施。

波爾斯認為，美元作為全球準備貨幣的地位並未面臨重大威脅；但他也強調，「這不代表美元就不會大幅走弱」，並指出全球投資人愈來愈傾向對美元曝險進行更多避險操作，這類活動本身也會壓低美元。

今年還有另一個打壓美元的因素，那就是市場預期聯準會為支撐美國經濟、在川普施壓下會更積極降息。根據期貨合約的隱含價格，市場預期Fed在明年底前，至少會進行五次幅度1碼（25個基點）的降息。

對利率下行的押注，幫助美股漲至歷史新高價位，擺脫了對貿易戰與中東衝突的憂慮。不過，美元走軟意味著，若以相同貨幣計算，標普500指數的報酬率依然大幅落後於歐洲主要股指。

貨幣 美國 美元 川普

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