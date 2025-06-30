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亞股隨美股創高漲多跌少 美關稅大限將屆投資人關注

中央社／ 香港30日綜合外電報導

美國華爾街股市創新高，激勵今天的亞洲股市漲多跌少。與此同時，投資人正密切關注7月9日美國對等關稅大限之前，各國與華府達成貿易協議的努力。

隨著市場日益預期美國將進一步降息，美元匯價走弱，投資人也關注美國總統川普招牌減稅法案將進入參議院表決。部分專家警告，該法案恐造成美國國債膨脹數兆美元。

美股標準普爾500指數和那斯達克指數27日創下歷史新高，市場樂觀預期各國政府將能避免川普原訂4月實施、但寬限至7月9日以利談判的對等關稅。

日本和印度官員已延長在華府停留時間，以繼續談判，提高這兩大經濟體達成協議的希望。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）27日接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時透露，「有些國家向我們提出非常好的協議，但可能下週之前沒辦法全部敲定」。這番言論增加了對等關稅大限可能延後的希望。

他還說：「我們有18個重要貿易夥伴…如果我們能與其中的10個或12個簽署協議，另外還有20個重要夥伴關係，我想我們可望在9月1日勞動節前完成貿易協議。」

川普上週末則稱，他不認為會延長期限。他告訴福斯新聞頻道（Fox News Channel）電視節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）：「我不認為我需要這麼做。」

美股27日創新高後，亞股今天大多接棒上揚。東京、雪梨、首爾、威靈頓、曼谷股市都收漲。香港、台北股市則收跌。

美國 川普 對等關稅

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