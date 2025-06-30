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新加坡加強監管加密貨幣交易 以打擊洗錢強化投資信心

中央社／ 新加坡30日綜合外電報導

新加坡對加密貨幣交易加強監管的措施將於明天起生效。由於當地相關行業先前發生一系列備受矚目的醜聞，震驚業界，星國政府盼藉此遏制洗錢並提升投資人信心。

法新社報導，新加坡金融管理局5月宣布，6月30日以後，服務對象只限海外客戶的數位代幣服務供應商（digital token service provider，DTSP）須擁有執照才能繼續營運，否則須停業。

新加坡金融管理局其後又發聲明強調，他們對這類業務「設定很高的發照門檻，且一般來說不會發放這類執照」。

新加坡近幾年發生幾起知名的加密貨幣事件，傷害人們對這項新興行業的信任，也使星國的亞洲重要金融中心聲譽受損。

這些事件包括加密貨幣對沖基金「三箭資本」（Three Arrows Capital）和Terraform Labs倒閉，兩家公司都已在2022年聲請破產。

針對僅服務外國客戶的加密貨幣公司，新加坡金融管理局表示：「這類商業模式的洗錢風險較高，如果他們實質受監管活動是在新加坡境外，我們無法實際對這些人進行監管。」

分析師對於這項行動表示歡迎。加密貨幣分析公司Chainalysis的亞太政策部主任王呈怡（Chengyi Ong，譯音）告訴法新社：「新加坡金融管理局藉由對數位代幣服務供應商實施新的監管制度，強調金融廉正為其堅守的紅線。」

貨幣 新加坡 客戶

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