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供武以色列打加薩 美德軍火商被挪威基金踢出投資組合

中央社／ 奧斯陸30日綜合外電報導

挪威最大退休基金KLP今天宣布，已將美國豪士科集團和德國蒂森克虜伯集團踢出其投資組合，因為這兩家公司對以色列軍方出售在加薩使用的武器裝備。

法新社報導，KLP表示，豪士科集團（OshkoshCorporation）供應以軍卡車，以軍將其改裝成裝甲運兵車。KLP還指控蒂森克虜伯集團（ThyssenKrupp），在加薩戰爭爆發前，即已同意提供以色列海軍小型護衛艦和潛艇。

KLP資產管理公司（KLP Asset Management）負責任投資主管阿濟茲（Kiran Aziz）在聲明中表示：「企業負有進行盡職調查（due diligence）的獨立責任，以避免參與侵犯基本人權和人道主義法的行為。」

KLP出售其在豪士科持有的價值1900萬克朗（約190萬美元）股份，還出售在蒂森克虜伯持有的價值1000萬克朗投資。

KLP表示，是依照公司內部準則，將豪士科與蒂森克虜伯踢出投資組合，該準則是關於「出售武器給武裝衝突中的國家，而這些國家使用這些武器的方式，嚴重且系統性違反管轄衝突的國際法」。

KLP強調，豪士科與蒂森克虜伯和以軍有長期合作關係，2023年10月7日加薩戰爭爆發後，仍繼續向以色列軍隊提供武器。

衝突 戰爭 以色列

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