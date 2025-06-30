快訊

數發部出手！平台廣告服務涉系統性缺失 重罰臉書1500萬元

央行出重手！台幣匯價重貶7.22角 創24年來單日最大跌幅

開車衛生習慣差...滿車垃圾被抱怨 物流女司機竟回「這4字」

法國挪威簽跨境碳封存協議 助歐洲打造統一CCS市場

中央社／ 巴黎29日綜合外電報導

法國挪威敲定一項新的雙邊協議，允許跨境輸送並永久封存二氧化碳，標誌歐洲邁向建立統一碳捕集與封存（CCS）市場的重要一步。

碳產業新聞網站Carbon Herald報導，挪威能源部長奧斯朗（Terje Aasland）與法國財長隆巴爾（EricLombard）6月23日於奧斯陸簽署這份雙邊協議。協議允許來自勒哈佛（Le Havre）、敦克爾克（Dunkirk）及聖納澤爾（Saint-Nazaire）等法國主要港口的工業碳排運往挪威。

一旦開始運送作業，這些工業排放出的二氧化碳將被注入北海下方的挪威大陸棚（Norwegian ContinentalShelf）地質層。

這項安排不僅促成法國與挪威在碳管理上的實質合作，也為歐洲未來如何規範跨國CCS作業奠定法規基礎。

法國與挪威政府承諾將共同通報與跨境二氧化碳運送、封存相關的溫室氣體排放清單，以確保作業透明並符合監管規範。

挪威正積極發展其二氧化碳封存基礎設施。該國能源部已核發12張在挪威大陸棚進行碳封存探勘的執照，並已核准一張完整開發利用執照，目前由「北極光計畫」（Northern Lights）持有。

北極光計畫為殼牌（Shell）、挪威國營油氣公司Equinor，以及法國道達爾能源（TotalEnergies）三方合資營運，將捕獲到歐洲的工業碳排液化後運輸並注入海床下約2.6公里深的地層永久儲存，以減緩氣候變遷。預計2025年開始儲存首批二氧化碳，初期年儲量150萬噸，未來可擴展至500萬噸。

這項法國-挪威協議被視為串聯歐洲碳排單位與離岸封存資源的重要里程碑，為建立跨歐洲的碳捕集與封存（CCS）網絡、推動歐盟氣候中和目標奠定法律與物流基礎。

碳排 法國 挪威

延伸閱讀

挪威王儲繼子涉性侵 受害人數達「兩位數」

挪威王儲繼子被控性侵 受害人數達「兩位數」

網球／法網爆冷落馬 挪威名將膝傷無緣溫網

足球／世足會外賽義大利首戰出師不利 0：3不敵挪威

相關新聞

加拿大液化天然氣首銷亞洲 議員盼台灣成合作夥伴

一艘載有加拿大液化天然氣（LNG）的船隻計劃於今天啟程前往亞洲，標示加拿大液化天然氣首次出口亞洲的新里程碑。有加國議員表...

2025全球最安全航空公司出爐！台灣僅1家入榜 冠軍是它

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布今年「最安全航空公司」排名，紐西蘭航空拔得頭籌，而台灣僅...

美股創高難掩歐股強彈 歐元助攻今年美元計價漲幅寫新猷

美國股市創下新高，擺脫關稅衝擊，拉近和歐洲股市差距，不過，拜歐元勁升所賜，歐股今年上半年以美元計價漲幅領先美股仍創下歷史...

日股收高 東證股價指數連5漲

日本東京股市東證股價指數今天連續第5個交易日收漲，創下2024年7月19日以來收盤新高

小布《F1電影》全球票房破億 為蘋果締造首次電影大賣成績

蘋果公司推出的賽車主題原創大片《F1電影》上映首周末便在全球締造破億票房，並衝上北美票房冠軍，為蘋果寫下首次電影大賣的成...

全球百萬美元富豪大增 研究：多數人只是房奴

資產 100 萬至 500 萬美元的百萬富翁數量飆升中，瑞銀集團 (UBS) 最新報告，去年全球有近 5,200 萬名「普通」百萬富翁，是 2000 年四倍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。