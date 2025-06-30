法國挪威簽跨境碳封存協議 助歐洲打造統一CCS市場

法國與挪威敲定一項新的雙邊協議，允許跨境輸送並永久封存二氧化碳，標誌歐洲邁向建立統一碳捕集與封存（CCS）市場的重要一步。

碳產業新聞網站Carbon Herald報導，挪威能源部長奧斯朗（Terje Aasland）與法國財長隆巴爾（EricLombard）6月23日於奧斯陸簽署這份雙邊協議。協議允許來自勒哈佛（Le Havre）、敦克爾克（Dunkirk）及聖納澤爾（Saint-Nazaire）等法國主要港口的工業碳排運往挪威。

一旦開始運送作業，這些工業排放出的二氧化碳將被注入北海下方的挪威大陸棚（Norwegian ContinentalShelf）地質層。

這項安排不僅促成法國與挪威在碳管理上的實質合作，也為歐洲未來如何規範跨國CCS作業奠定法規基礎。

法國與挪威政府承諾將共同通報與跨境二氧化碳運送、封存相關的溫室氣體排放清單，以確保作業透明並符合監管規範。

挪威正積極發展其二氧化碳封存基礎設施。該國能源部已核發12張在挪威大陸棚進行碳封存探勘的執照，並已核准一張完整開發利用執照，目前由「北極光計畫」（Northern Lights）持有。

北極光計畫為殼牌（Shell）、挪威國營油氣公司Equinor，以及法國道達爾能源（TotalEnergies）三方合資營運，將捕獲到歐洲的工業碳排液化後運輸並注入海床下約2.6公里深的地層永久儲存，以減緩氣候變遷。預計2025年開始儲存首批二氧化碳，初期年儲量150萬噸，未來可擴展至500萬噸。

這項法國-挪威協議被視為串聯歐洲碳排單位與離岸封存資源的重要里程碑，為建立跨歐洲的碳捕集與封存（CCS）網絡、推動歐盟氣候中和目標奠定法律與物流基礎。