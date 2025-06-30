2025全球最安全航空公司出爐！台灣僅1家入榜 冠軍是它

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布今年「最安全航空公司」排名，紐西蘭航空拔得頭籌，而台灣僅有長榮航空入榜，位列第7名，是台灣唯一登榜的航空公司。

AirlineRatings從全球385家航空公司選出2025年最安全航空，由紐西蘭航空拿下第1名，第2名為澳洲航空，第3名則由國泰航空、卡達航空與阿聯酋航空並列。

根據AirlineRatings.com執行長彼得森（Sharon Petersen），紐西蘭航空與澳洲航空的評分相當接近，僅差1.50分，「但紐航擁有比澳航更年輕的機隊，這成為兩者之間的分水嶺」。

台灣則只有長榮航空打進前10名，獲得第7名。

與2024年榜單相比，今年西班牙伊比利亞航空與越南航空首次入榜，以及大韓航空晉升前10名；新加坡航空與荷蘭皇家航空則掉出前10名。

在全球最安全廉航方面，名單出現大洗牌，由香港快運勇奪第1名，其次依序為捷星以及瑞安航空。

全球最安全航空公司前10名：

1. 紐西蘭航空（Air New Zealand）

2. 澳洲航空（Qantas）

3. 國泰航空（Cathay Pacific）、卡達航空（Qatar Airways）、阿聯酋航空（Emirates）

4. 維珍澳洲航空（Virgin Australia）

5. 阿提哈德航空（Etihad Airways）

6. 全日空（All Nippon Airways / ANA）

7. 長榮航空（EVA Air）

8. 大韓航空（Korean Air）

9. 阿拉斯加航空（Alaska Airlines）

10. 土耳其航空（Turkish Airlines / THY）

全球最安全廉航前10名：

1. 香港快運航空（HK Express）

2. 捷星航空集團（Jetstar Group）

3. 瑞安航空（Ryanair）

4. 易捷航空（easyJet）

5. 邊疆航空（Frontier Airlines）

6. 亞洲航空（AirAsia）

7. 威茲航空（Wizz Air）

8. 越捷航空（VietJet Air）

9. 西南航空（Southwest Airlines）

10. 沃拉里斯航空（Volaris）