美股創高難掩歐股強彈 歐元助攻今年美元計價漲幅寫新猷

美國股市創下新高，擺脫關稅衝擊，拉近和歐洲股市差距，不過，拜歐元勁升所賜，歐股今年上半年以美元計價漲幅領先美股仍創下歷史之最，低迷逾十年後強勢反彈。

標普500指數今年第2季大漲10%，超越歐洲Stoxx 600指數不到2%的漲幅。但拜歐元今年勁升13%所賜，歐洲Stoxx 600指數今年上半年按美元計價漲幅高達21.4%，大幅領先標普500指數5%，創下兩地股市史上最大差距。

美股第2季表現強勁，讓許多押注美國總統川普關稅亂象會引發資金轉向歐洲的投資人跌破眼鏡。今年初，市場一度看好歐洲因國防和基礎建設支出大增而走強，結果投資人依然重回美國科技股懷抱。

但歐洲市場漲幅不僅限於股匯市，美國關稅政策大亂也削弱了美債吸引力，即使德國政府準備發行更多新債，德國公債4月以來表現仍勝美債。波蘭、匈牙利等歐洲新興市場資產也大漲。

美國銀行（Bank of America）倫敦EMEA股票銷售主管柯尼希（Erik Koenig）說：「我們現在看到歐洲資產需求非常強勁，尤其來自美國的買盤明顯增溫。雖然過去各種挑戰讓歐洲市場表現受限，但現在市場對歐洲長線潛力越來越有信心。」

歐元區各國政府將透過發行新債大舉擴張財政支出，預料將為歐元區經濟帶來亟需的成長動力。對歐洲大型資產管理業者安聯投信（Allianz Global Investors）來說，這是開始放慢美國資產布局，轉而加碼本地股債的明確訊號。

安聯投信多元資產投資長赫特（Greg Hirt）說：「我們現在對美國公債興趣不大，資金正轉進德國公債市場。未來德國發債量會增加，反而讓市場流動性變好，對投資人有利。」

同時，歐元也可望受惠於經濟成長動能回升。歐元已連續多月走升，創下八年來最長漲勢。摩根大通（JPMorgan Chase）等機構預估，歐元今年有望從2024年底的1.04美元升至1.20美元。

同時，低利率和經濟刺激措施也有助企業獲利。市場預估，明年美歐企業獲利成長率都可達10%到11%。目前歐股本益比仍較美股便宜35%；此外，歐洲企業股息率普遍較高，實施庫藏股的回報率也逐漸追上美股。

高盛全球股票策略長歐本海默（Peter Oppenheimer）說：「歐洲企業獲利成長或許不及美國，但價位上落差仍大，加上配息和庫藏股同步增加，歐洲整體投資報酬更具吸引力。」

據LSEG Lipper Funds統計，今年以來流入歐洲股票型基金的資金超過1,000億美元，是去年同期的三倍以上；相較之下，美國股票型基金則淨流出近870億美元，規模也較去年同期倍增。