小布《F1電影》全球票房破億 為蘋果締造首次電影大賣成績

蘋果公司推出的賽車主題原創大片《F1電影》上映首周末便在全球締造破億票房，並衝上北美票房冠軍，為蘋果寫下首次電影大賣的成績，可望讓內部主管鬆一口氣，洗刷先前幾部電影票房慘澹的陰影。

《F1電影》由Apple Original Films出品、布萊德彼特主演，講述上了年紀的F1賽車手重返賽道的故事，在北美上映首周末締造5,560萬美元票房佳績，在全球則拿下8,800萬美元，主要由F1在歐洲和拉丁美洲的強力粉絲群帶動。

這部電影被視為蘋果再度測試「先在戲院上映、後上串流」的電影策略。《F1電影》製作成本超過2億美元，是蘋果最昂貴作品之一，並由華納兄弟探索公司負責戲院發行。

華納兄弟全球戲院發行總裁高斯坦表示：「這顯然是蘋果迄今為止規模最大的院線電影，他們對這次的表現給予了很大支持。他說，該片全球首周末票房高達1.44億美元，表現「相當驚人」。

《F1電影》也讓蘋果在經歷包括《機密特務：阿蓋爾》和《飛月情海》等幾部電影票房慘敗後，贏得了急需的電影院票房勝利。蘋果去年在最後一刻取消《Wolfs 惡狼特工》全球院線大規模上映，改為在Apple TV+串流服務首播。

蘋果這次也利用蘋果商店、Apple Music、蘋果地圖應用等自家工具大力宣傳電影，也利用Apple Pay系統通知iPhone用戶上映訊息，甚至為部分消費者提供兩張電影票以上10美元折扣的優惠。

評論家普遍稱讚這部電影的真實感。電影部分場景是利用類似iPhone的小型攝影機，在真實比賽期間安裝在賽車內部拍攝完成的。根據影評網站爛番茄周日的觀眾好評率高達97%，顯示口碑良好。

IMAX公司執行長蓋爾方德說，IMAX巨大螢幕貢獻北美地區近四分之一周末票房收入，「我相信蘋果對這樣的結果會感到非常振奮，這也幾乎可以確定他們會製作更多大片」。