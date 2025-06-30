本周開盤前 五件國際事不可不知

在美國總統川普設下的關稅暫緩大限前，各國無不加緊協商，投資人信心回升，標普500和那斯達克綜合指數雙雙創下新高。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

日印代表延長在美停留以利談判

日本和印度都延長了貿易談判代表在華府的停留時間，外界寄望能在川普設定的7月9日大限前，分別與美國達成關稅協議。川普表示，這個期限他並不打算延後。日本談判代表赤澤亮正週六兩度和美國商務部長盧特尼克會談。台灣方面則表示，雙方談判已有「建設性進展」。

中國大陸則重申，反對任何損害自身利益的美國雙邊貿易協議。

美股狂歡上演四大驚奇 投資人期待7月還有漲勢

標普500指數上周五（27日）終於衝破2月締造的歷史新高水準。4月因關稅衝擊暴跌，但短短89個交易日大漲24%，刷新歷來從跌幅逾15%後反彈再創收盤新高的最快紀錄。接下來進入十年來只漲不跌的7月，投資人對美股繼續攀高仍寄予厚望。

標普500指數27日一開盤就站上前波盤中高點，川普總統宣布中止和加拿大貿易談判後一度回吐漲幅，隨後再度走高，終場上漲0.5%，收在6,173.07點，改寫歷來新高。

那斯達克綜合指數同日也創新高，上漲0.5%，收在20,273.46點。道瓊工業指數上漲432點，漲幅1%。

輝達和台積電ADR各漲1.8%和2%，也都收在歷史新高。輝達市值達3.85兆美元，用目前股價157.75美元計算，只要再漲6美元左右，市值就能達到4兆美元。

Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）預測，輝達和微軟將在今夏加入市值4兆美元俱樂部，甚至可能在未來18個月衝上5兆美元。

美股續漲也有季節性因素加持。Carson集團策略師迪區克（Ryan Detrick）指出，過去10年，標普500指數每逢7月都上漲，也是近20年來表現最強的單月。他強調，在美國總統大選後的隔年7月，也是股市歷年表現最佳的月份。

不過風險仍在，國際清算銀行（BIS）警告，川普的關稅政策恐讓美國通膨再度升溫。

參院版大而美法案過頭關 力拚周五前送交川普簽署生效

美國共和黨掌控的聯邦參議院以些微差距，通過自家版本的「大而美」租稅法案，交付全院辯論，為最快30日通過掃除關鍵障礙，力拚在美國總統川普設定的7月4日期限前通過參院版，並且與眾議院協商出折衷版法案，送交川普簽署生效，讓川普實現他的這項招牌政策。

最終表決預料將延至周一，參議員仍就醫療補助、綠能優惠縮減等議題激烈討論。馬斯克表示，削減電動車補助將帶來「極大破壞」。

美國國會預算處（CBO）估算，參院版本的法案十年內將使美國財政赤字增加3.3兆美元。

油價大起大落

石油市場方面，交易員仍在消化過去12天的劇烈震盪，這波油價大起大落堪稱自俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來最瘋狂的一段行情，選擇權交易量也大幅攀升。

受以色列和伊朗停火影響，國際油價上周挫跌逾一成，是近三年來最大單周跌幅，避險基金做空油價的部位則寫下一年來最大增幅。石油輸出國組織與盟國（OPEC+）據傳計劃8月再次大幅提高石油產量，也導致油價短線遭遇亂流。

彭博資訊報價顯示，布蘭特原油期貨價格上周五小漲0.1%，報每桶67.77美元，但全周下跌12%，是2022年8月初以來最大周線跌幅。美國西德州中級原油期貨價格27日收漲0.4%至65.52美元，上周累計跌12.6%。

美元貶值牽動科技業財報 台積電等業者笑不出來

儘管近年人工智慧（AI）成為熱門題材，但美元貶值這項匯率因素近來漸受關注，成為科技業財報的最新變數。

科技業者遭遇的匯率影響，從全球晶圓代工龍頭台積電（2330）便可窺見。台積電上周配置100億美元，緩解新台幣兌美元匯率升值影響，為過去13個月來第三度做出匯率避險的資本配置，總額已達180億美元，主要透過買進美元計價債券、外匯選擇權、期貨與交換合約等方式。

台積電在最新年報指出，美元兌新台幣每貶值1%，就會導致該公司營業利益率下滑約0.4個百分點。台積電從蘋果、輝達等客戶賺取美元收入，但發布業績時則以新台幣計算，在新台幣匯價走弱時，在發布財報時帶來助益，但如今卻豬羊變色。