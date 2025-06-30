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中日關係出現曙光 日本水產大陸恢復部分進口

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸海關總署昨（29）日宣布，中方決定有條件恢復日本部分地區水產品進口，即日起恢復部分原產地為日本的水產品進口。 （新華社）
大陸海關總署昨（29）日宣布，中方決定有條件恢復日本部分地區水產品進口，即日起恢復部分原產地為日本的水產品進口。 （新華社）

中日關係出現曙光。大陸海關總署昨（29）日宣布，中方決定有條件恢復日本部分地區水產品進口，即日起恢復部分原產地為日本的水產品進口，不過，福島縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、新潟縣、長野縣、埼玉縣、東京都、千葉縣等十個都縣除外。

大陸海關總署昨晚發出「2025年第140號（關於有條件恢復日本部分地區水產品進口）公告」指，在持續開展針對日本福島核汙染水排海的長期國際監測和中方獨立取樣監測且結果未見異常，日本承諾保障輸華水產品質量安全前提下，據大陸食品安全法律法規和世界貿易組織《實施衛生與植物衛生措施協定》有關原則，為維護消費者合法權益，中方決定有條件恢復日本部分地區水產品（含食用水生動物）進口。

陸海關總署公告指出，日本輸華水產品企業應當符合大陸進口食品境外生產企業註冊管理等相關規定。已暫停進口的水產品生產企業應當重新申請在華註冊，獲得註冊之日起生產的水產品方可輸華；對食用水生動物，養殖與包裝企業也需完成註冊程序。

此外，日本水產品進口申報時，應提交日本官方出具的衛生證書、放射性物質檢測合格證明和產區證明。而海關對日本輸華水產品實施嚴格監管，一旦發現不符合相關法律法規和食品安全標準，將及時採取控制措施。

海關 日本

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