美股反彈收復所有失土 下半年面臨五大風險

美國股市今年上半年走勢宛如雲霄飛車，標普500指數一度從高點大跌19%，如今已從谷底回升近24%，收復所有失土。展望下半年，以下是美股面臨的五大風險：

關稅期限倒數

美國須在7月9日期限前，與主要夥伴達成貿易協定。未達成協議的出口國關稅，將遠高於目前多數國家適用的10%水準，能否在這倒數十天敲定協議，至關重要。此時正值美國經濟出現惡化跡象，市場信心面臨嚴峻考驗。

投資人認為，4月初「解放日」等級的關稅震撼不太可能重演，市場也期盼最終期限可能延後。瑞銀全球財富管理策略師曹瓦麗表示，金融市場雖已不再自滿，風險仍未消除，除非敲定強而有力的協議。

企業獲利承壓

企業的營運韌性是美股4月以來強彈的支柱之一，隨著美國企業7月起將陸續發布第2季財報，這種韌性將面臨考驗。

商業圓桌會議（Business Roundtable）6月調查顯示，企業主管的心態比三個月前的訪調結果更悲觀，預期將擴大僱用人力或提高資本支出的主管減少。

不過，好消息是，美國總統川普規模4.2兆美元的「大而美」減稅方案，以及企業可望豁免於全球最低稅負制，將能帶來助益。

地緣政治風險

以色列和伊朗停火已帶動油價走跌，舒緩投資人的通膨憂慮，但伊朗29日對停火協議能否延續表達懷疑，警告可能有新的攻擊。同時，伊朗核子計畫前景也充滿不確定性，加上美國和中國大陸關係緊張，都讓投資人坐立難安。

Santander資產管理歐洲策略主管西蒙表示，儘管情勢暫時舒緩，就結構而言，地緣政治風險依然居高不下，該公司仍對美股持減碼立場，偏好採取「謹慎及精挑細選的策略」。

美國債務與Fed

投資人日益擔心美國債務持續快速膨脹，Columbia Threadneedle投資公司全球股票主管羅伯森表示，金融市場崩跌導致債券殖利率飆升及股票價位大幅下滑，目前仍是低機率事件，但已提高警覺。

此外，Fed主席鮑爾任期明年結束，Wellington管理公司總體策略師維倫澤克認為，如何處理Fed主席接替人選事宜，也是重要議題，部分投資人擔心美國支出失控與央行獨立性引發疑慮，可能重演2022年的英國「特拉斯時刻」。

價位偏高

標普500指數以未來12個月獲利計算的本益比為22倍，遠高於18.6倍的十年均值。一些業者認為，價位高昂是投資人加碼買進股票的障礙。

景順資產管理全球市場策略師趙耀庭說，如果美國經濟情勢惡化，美股可能進一步調整價位，尤其是標普500指數等市值加權策略，「美國以外市場本益比大多較低，我們認為這些市場與美國落差會持續縮小」。