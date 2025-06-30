祖克柏傳編製AI天才名單 Meta再挖角OpenAI人才

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

知情人士透露，臉書母公司Meta再從OpenAI挖角四名人工智慧（AI）研究員，擴充「超級智慧」團隊人力，凸顯Meta執行長祖克柏的求才若渴。

祖克柏據傳已花費好幾個月，編製一份AI天才「名單」（The List），甚至手捧1億美元高薪也要延攬這些最有天分的的工程師及研究人員。

彭博資訊報導，趙盛佳（Shengjia Zhao）、于佳慧（Jiahui Yu）、畢樹超（Shuchao Bi）及任泓宇（Hongyu Ren）等四名知名的OpenAI研究員，已分別同意加入Meta。此前，其他四位OpenAI員工也都跳槽到Meta。

祖克柏據傳已編製企圖延攬的「名單」，榜上有名者通常擁有柏克萊加州大學和卡內基美隆大學等菁英院校的博士學位，都曾在舊金山OpenAI和倫敦GoogleDeepMind等公司工作，年紀通常在20多至30多歲，而且彼此認識，負責解決各種需要強大算力的難題。

舊金山 祖克柏 OpenAI

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