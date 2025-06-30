特斯拉Q2交車探底 估年減12% 自駕小黃進度受關注
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）本周將公布第2季交車量數據，預料將年減12%，知名科技分析師蒙斯特（Gene Munster）預測的減幅更大，但認為本季可能是谷底，之後情況會逐漸改善，特斯拉投資人目前更重視自駕計程車Robotaxi的上路狀況。
特斯拉預定7月2日公布的第2季交車數據，華爾街預估將年減12%，減幅較第1季的13%縮小。
不過，深水資產管理公司共同創辦人孟斯特為首的團隊發布報告，估計特斯拉第2季交車量將年減約17%，降至37萬輛。由於特斯拉先前五季的交車量平均僅降3.5%，年減17%可能是十年來的最糟成績。
特斯拉市占下滑有兩大因素，一是與陸廠比亞迪跨入中國大陸與歐洲，加劇競爭；二來特斯拉品牌形象受損，也不利買氣。
孟斯特指出，儘管特斯拉第2季交車量欠佳，但該季可能是低點，最糟情況應該已過去，年底買氣可望略為改善。
孟斯特認為，Robotaxi推出速度，是特斯拉未來六個月股價表現的關鍵。
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