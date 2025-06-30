加密幣投資熱 帶旺韓股

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
虛擬貨幣在南韓掀起旋風。（路透）
虛擬貨幣在南韓掀起旋風。（路透）

虛擬貨幣南韓掀起旋風，最新調查顯示，20至50歲民眾有四分之一投資加密貨幣，這股熱潮也帶旺相關類股，使韓股上半年的表現，稱冠亞洲。

韓亞金融研究院29日公布「2050世代的虛擬資產投資趨勢」報告顯示，20至50歲的南韓民眾，目前約25%持有虛擬資產，其中多數為從事白領工作的30-40歲男性。

儘管這類投資人持有的流動資產不及平均水準，但配置在金融商品上的整體資金更高，其中虛擬資產占投資總額約14%。比特幣仍是最受青睞的資產，但投資人對穩定幣也興趣日增。

虛擬資產的投資動機，也從最初的「害怕錯過」（FOMO），轉為成長潛力、投資組合多元化與結構化儲蓄。獲取投資資訊的管道也出現變化，同儕影響力降低，使用官方交易所與分析平台增加。

報告也說，七成受訪者未來有興趣投資虛擬資產，許多人認為，加密幣與傳統金融機構整合，以及更完善的監管架構，是提升信任與便利性的關鍵。

在此同時，與韓元掛勾的穩定幣可望發行，引發散戶高度關注，加上新政府有望推出有利股東的政策，帶動Kospi指數今年來勁揚近30%至近四年高點，也使南韓成為今年上半年亞洲表現最佳的股市。這波漲勢激勵散戶加碼槓桿操作。據韓國金融投資協會，融資餘額已攀抵20.5兆韓元（150億美元）。

此外，儘管南韓政府尚未公布加密貨幣政策細節，韓元穩定幣的概念股已廣受歡迎。市場的預期心理升溫，主要是新總統李在明任命金容範為政策室長，金容範長期支持數位代幣。

資產 虛擬貨幣 南韓

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