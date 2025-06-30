輝達股漲 高層趁機套現

輝達持續受到市場追捧，包括執行長黃仁勳在內的公司高層把握投資人對AI熱情的機會套現，過去一年來共賣出價值超過10億美元的自家股票，其中超過5億美元是在本月輝達股價急漲到歷史新高之際進行。

輝達上周股價一度攻上歷史新高價158.71美元，上周五（27日）收盤價為157.75美元，漲幅約1.7%。根據黃仁勳的售股計畫，他預計在今年底前出售多達600萬股輝達股票。以目前價位計算，可望套現逾9億美元。

此外，輝達全球業務營運執行副總裁普利（Jay Puri）上周三出售價值約2,500萬美元的輝達股票，董事寇克斯（Tench Coxe）6月9日賣出約1.43億美元，另一位董事西威爾（Brooke Seawell）本月售股約4,800萬美元。

長期擔任董事的史蒂芬斯則在6月2日宣布，將出售上看400萬股輝達股票。