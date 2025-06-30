ECB央行年會今起召開 美歐英日韓總裁齊聚 聚焦鮑爾談話

在國際清算銀行（BIS）警告全球面臨新一波通膨爆發的威脅之際，美國、歐元區、英國、日本及南韓等五大央行的領袖本周將聚首討論美國關稅、油價動盪，以及如何因應美國總統川普各項政策的影響，其中又以美國聯準會（Fed）主席鮑爾將發表的談話最受矚目。

歐洲央行（ECB）預定6月30日-7月2日在葡萄牙辛特拉市（Sintra）召開全球央行年會，鮑爾、ECB總裁拉加德、英國央行總裁貝利、日本銀行（央行）總裁植田和男以及南韓央行總裁李昌鏞，將在7月1日當地時間下午2時30分（台灣時間7月1日晚間9時30分），進行政策座談討論。

川普的施政使全球央行必須在通膨與成長雙重風險中遊走，導致貨幣政策幾近癱瘓，這五大央行首長將討論如何因應。ECB首席經濟學者蘭恩說，今年年會的主題是「變局下的調適」，但這似乎還不夠，「各位必須退一步想；不只是談7月到9月之間將做什麼，而是深入觀察潛在的力量」。

鮑爾上周表示，目前不急於降息，但5月核心通膨率回升及消費支出減緩使Fed不安，引發今年底前降息幅度的爭議。ECB已連續8次降息，現在不準備再降，英國央行稍早維持利率不變，日銀預料7月會議將按兵不動，南韓央行也堅持審慎行事。

有「央行的央行」稱號的BIS發布報告指出，29個已開發及新興經濟體的家庭預期，未來12個月的通膨率約達8%，遠高於目前的2.4%，引發通膨預期升高可能造成「工資物價上升螺旋」的憂慮。

BIS貨幣與經濟部門主任申鉉松表示，「深受先前通膨經驗影響的家庭，在通膨預期方面是一朝被蛇咬，十年怕井繩」，「家庭通膨預期調查常會高估實際的通膨水準，但如果這種思維轉化成行動及行為，將衝擊經濟」。

BIS總裁卡爾斯丹警告，「家庭經過疫後生活成本急升，對物價上漲及實質工資下降的容忍度可能降低」，「如果通膨預期脫錨，各國央行須對通膨震撼做出快速而強力的反應。關稅實施時間、幅度及未來軌道等諸多不確定性，使這項任務更加複雜」。

BIS強調，儘管暫時性的通膨急升經常被視為「相對良性」，但若通膨預期也上升，可能會形成長久的通膨壓力，基於通膨、財政及金融體系風險升高，建議各國央行仍聚焦於核心任務，以維持並強化本身信譽，且增強政策行動的有效性。

BIS的報告發現一些新增的動能，例如人口老化、氣候變遷、地緣緊張，簽及供應彈性下降，可能造更動盪的環境，使央行決策官對通膨更加擔憂。

對於今年來美元貶值，BIS表示，目前沒證據顯示這是資金擺脫美元資產「大輪動」的開始，但各國主權基金與央行的動作一向緩慢，現在要判斷仍為時過早。