BIS年度報告示警：全球面臨新一波通膨爆發的威脅

國際清算銀行（BIS）29日發布年度報告，警告全球面臨新一波通膨爆發的威脅。這家有「央行的央行」稱號的機構發現，29個已開發及新興經濟體的家庭預期，未來12個月的通膨率約達8%，遠高於目前的2.4%，引發通膨預期升高可能造成「工資物價上升螺旋」的憂慮。

BIS貨幣與經濟部門主任申鉉松（南韓經濟學家）表示，「家庭目前深受先前通膨經驗的影響，在通膨預期方面是一朝被蛇咬，十年怕井繩」。他指出，「家庭通膨預期調查常會高估實際的通膨水準，但如果這種思維轉化成行動及行為，將衝擊經濟」。

由於目前通膨已經降溫，多國央行持續降息。國際貨幣基金（IMF）預測，明年先進國家通膨率將下降到2.2%，新興經濟體將降到4.6%。但各國央行官員對前一波通膨仍心有餘悸，因此仍戰戰兢兢。

美國總統川普的貿易戰更對通膨造成新威脅，尤其是美國。BIS強調，儘管暫時性的通膨急升經常被視為「相對良性」，但若通膨預期也上升，可能會形成長久的通膨壓力。

BIS的報告發現一些新增的動能，例如人口老化、氣候變遷、地緣緊張，簽及供應彈性下降，可能造更動盪的環境，使央行決策官對通膨更加擔憂。

BIS總裁卡爾斯丹警告，「尤其是家庭經歷過疫後生活成本急升，現在可能對物價上漲及實質工資下降的容忍度降低」，「如果通膨預期脫錨，各國央行須對通膨震撼做出快速而強力的反應。關稅實施時間、幅度及未來軌道等諸多不確定性，使這項任務更加複雜」。

BIS也下修全球經濟成長預估，但通膨、財政及金融體系風險升高，因此建議各國央行仍聚焦於核心任務，以維持並強化本身信譽，且增強政策行動的有效性。

對於今年來美元貶值，BIS表示，目前沒有證據顯示這是資金擺脫美元資產「大輪動」的開始；但基於各國主權基金與央行的動作一向緩慢，因此現在做出判斷仍為時過早。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周表示，這次的「基本情境」仍是關稅將對通膨造成一次性的震撼，但基於之前的經驗，使關稅引發物價上漲壓力的威脅成為「必須審慎因應之事」。

密西根大學消費者調查顯示，川普4月2日宣布對等關稅後，消費的短、長期通膨預期都升到1990年代初期以來高點，之後雖已回降，仍是2%通膨目標的2倍。