趁股價攀新高…黃仁勳上周售股！輝達主管1年內套現10億美元「多選在這時」

輝達公司（Nvidia）主管把握投資人對人工智慧（AI）熱情的機會套現，過去12個月來共賣出價值超過10億美元的股票，其中超過5億美元的售股是在本月輝達股價急漲到歷史新高之際進行。

英國金融時報（FT）報導，輝達執行長黃仁勳上周開始出售股票，為去年9月以來首次售股。輝達表示，黃仁勳的售股行為都是預先安排好的交易計畫，這次是3月敲定的計畫，預先設定觸發出售股票的價格和日期。黃仁勳的多數持股仍未出售。

追蹤內部人士售股的數據分析業者VerityData研究副總裁席佛曼說，輝達股價第1季下跌時，黃仁勳沒有拋售，非常明智，等股價回升到他覺得更合適的賣出價位。VerityData指出，輝達股價漲破150美元，似乎觸發了黃仁勳出售股票。

根據黃仁勳的售股安排計畫，他能在今年底前出售多達600萬股輝達股票。以目前價位計算，可望套現逾9億美元。

此外，輝達的全球業務營運執行副總裁普利（Jay Puri）在上周三出售了價值約2,500萬美元股票，董事寇克斯（Tench Coxe）6月9日賣出約1.43億美元，另一位董事西威爾（Brooke Seawell）本月售股約4,800萬美元。

長期擔任董事的史蒂芬斯（Mark Stevens）則在6月2日宣布，將出售上看400萬股輝達股票，以目前股價計算價值為5.5億美元，在那之後已賣出2.88億美元的股票。

各國政府與企業已投入數十億美元在AI基礎設施，帶動輝達股價最近幾周暴衝，市值達到3.8兆美元，成為全球市值最高的公司。