全美爆紅！穩定幣是什麼？跟比特幣差在哪？怎麼買？一次看懂

摘要 1.近期因川普力挺、美國參院通過《GENIUS法案》合法化而爆紅的穩定幣，是與美元等法定貨幣掛鉤、價格穩定的加密貨幣。 2.美國財政部長稱穩定幣是美債大買家，目前市值最大發行商Tether與Circle持有上千億美元美債。 3.亞馬遜、沃爾瑪、Visa等企業也看中它轉帳快、費用低、無國界支付優勢，搶布局發行自家穩定幣。

最近市場熱議的「穩定幣（Stablecoin）」是什麼？是新的投資工具？還是另一種會暴漲暴跌的加密貨幣？一文帶你看懂，關於穩定幣你一定要知道的事。

Q1：為什麼穩定幣會突然爆紅？

穩定幣會成為熱門話題，主要有三個關鍵推手。

首先是川普大力支持。川普（Donald Trump）在競選期間，頻繁拋出各種友善加密貨幣的言論，也在上任後積極落實。

其次是美國政府正式認可。美國參議院於台灣時間6/18通過史上第一個穩定幣專法《GENIUS法案》，讓穩定幣從灰色地帶走向合法化。

再來，是美國財政部長貝森特（Scott Bessent）的力挺。他表示，穩定幣發行商對美國國債的需求，未來可能達到約2兆美元，相當於把穩定幣定位成美債的重要買家。

Q2：穩定幣到底是什麼？跟比特幣有什麼差別？

如果你以為穩定幣就像比特幣一樣會大起大落，那就完全搞錯了。穩定幣顧名思義就是要「穩定」，它是一種與法定貨幣（如美元）掛鉤的加密貨幣。簡單來說，穩定幣就像「數位版美金」，價格應該永遠接近1美元，不會像比特幣一樣今天漲50％明天跌30％。

Q3：為什麼美國財政部長說穩定幣很重要？

實際數據證明這不是空話，穩定幣發行商就像是「幫忙買美債的好幫手」。目前市值最大的穩定幣發行商Tether，截至3月底持有將近1200億美元的短期美債，另一家穩定幣發行商Circle，截至2月則持有超過220億美元短期美債，該公司從本月初正式IPO以來，已暴漲約750%。

Q4：《GENIUS法案》到底規定了什麼？

穩定幣發行商必須以1：1的比率，持有安全資產作為儲備，所謂的安全資產包含現金、政府貨幣市場基金及其他高流動性資產。

發行商還必須每月公開帳目，讓大家知道錢到底放在哪裡。若公司破產，持有穩定幣的人可以優先向準備金資產求償。

而市值超過500億美元的穩定幣發行商，則要接受更嚴格的審查，包括提供年度審計財務報表等。

Q5：有哪些大企業已經考慮發行自己的穩定幣？

在新法案的推動下，亞馬遜和沃爾瑪等行業領袖都正積極評估發行自有美元穩定幣的可行性，希望藉此大幅削減數十億美元的交易手續費，並顯著提升跨境結算效率。

傳統支付巨頭更是早有布局。Visa和萬事達多年前就已將穩定幣整合到其支付系統中，讓用戶可以直接用穩定幣進行結算，不需要傳統的銀行中介。

為什麼大企業都想發行穩定幣？主要原因是穩定幣比傳統銀行轉帳便宜很多，而且能做到24小時即時到帳，不用等銀行營業時間。更重要的是，誰先進入這個市場，誰就能在未來的數位支付領域搶得先機。

業界預測，未來可能連一般人常用的購物網站、咖啡店都會推出自己的穩定幣支付系統。

Q6：一般人要怎麼買穩定幣？有什麼用？

對一般投資者而言，購買穩定幣相對簡單。選擇一個安全、信譽良好且支援穩定幣交易的交易所開戶，把新台幣換成USDT或USDC等穩定幣，就可以開始使用了。

目前，穩定幣的主要用途是作為加密貨幣世界的「現金」來購買其他加密貨幣，或是用於跨國轉帳，比傳統銀行快又便宜。樂觀論者認為，未來，它有可能直接滲透到日常消費、全球薪資與貿易結算，更是去中心化金融應用不可或缺的基石。

資料來源：商業內幕、Forbes、Nasdaq、ABC News、ABC News(2)

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