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曾讚陸AI人才優秀！黃仁勳攬清大天才任首席科學家、另1人也加入輝達

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
輝達CEO黃仁勳近日招攬兩位華人AI人才加入輝達陣營，分別是朱邦華（Banghua Zhu，左）將加入輝達擔任首席研究科學家，焦劍濤（Jiantao Jiao，右）則未透露加入輝達後的具體職位。（圖／取自《智東西》）
輝達CEO黃仁勳近日招攬兩位華人AI人才加入輝達陣營，分別是朱邦華（Banghua Zhu，左）將加入輝達擔任首席研究科學家，焦劍濤（Jiantao Jiao，右）則未透露加入輝達後的具體職位。（圖／取自《智東西》）

輝達CEO黃仁勳近日招攬兩位華人AI人才加入輝達陣營：朱邦華（Banghua Zhu）將加入輝達擔任首席研究科學家，焦劍濤（Jiantao Jiao）則未透露加入輝達後的具體職位

朱邦華與焦劍濤的個人社群平台上在28日分別貼出與黃仁勳的合照，朱邦華在X平台上稱：「很高興告訴大家，我將加入NVIDIA擔任首席研究科學家」，他在評論區回覆網友稱，他將加入輝達的Star Nemotron團隊，負責應用研究。據輝達官網表示，該團隊主要是利用推理和多模態基礎模型構建企業AI Agent。

焦劍濤則說：「很高興分享我將加入NVIDIA，助力推動通用人工智能/超級智能的前沿發展」。但並未指明具體加入的團隊與職位。

大陸智能產業媒體《智東西》報導，朱邦華與焦劍濤都曾在北京清華大學就讀。

據了解，朱邦華目前是華盛頓大學電子與計算機工程系助理教授，2018年獲得清華大學電氣與電子工程學士學位，2024年獲得加州大學伯克利分校電氣工程與計算機科學系博士學位。2022年至2023年，他先後在谷歌、微軟實習。

焦劍濤是加州大學伯克利分校電子工程與計算機科學系教授，研究方向包括生成式AI、基礎模型、機器學習系統中的隱私和安全、強化學習、機器學習的經濟視角以及機器學習在自然語言處理、代碼生成、計算機視覺、自動駕駛和機器人技術中的應用。他於2012年獲得清華大學電子系學士學位，同時是2011年清華特等獎獲得者，2018年獲得史丹佛大學博士學位。

朱邦華和焦劍濤在2023年聯合創辦了生成式AI創企Nexusflow。這是一家利用生成式AI幫助企業理解網絡安全數據的初創公司，其試圖整合來自各種安全知識來源的數據，並通過API接入現有的安全工具，利用在客戶防火牆後或雲端運行的開源大型語言模型，讓用戶能夠控制安全軟件，並使用自然語言命令獲取指標和洞察。

Nexusflow在去年11月推出開源模型Athene-V2，其中Athene-V2-Chat在聊天、編碼和數學等多個基準測試中可與GPT-4o匹敵，Athene-V2-Agent在函數調用和Agent應用方面超越GPT-4o的專門Agent模型。

黃仁勳5月在台北曾受訪指出，中國的AI研究人員是世界上最優秀的一群，因此美企大量聘雇他們並不令人意外。黃仁勳還大讚中國在AI領域做得「棒極了」（fantastic），DeepSeek是一款非常棒的產品，全球有一半AI研究人員都是中國人，美國是無法阻止中國推進AI發展的。

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