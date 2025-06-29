中共策畫衝撞蕭美琴引國際關注！美國會發文譴責 外媒報導曝光

捷克軍情局日前證實，我國副總統蕭美琴去年訪問捷克期間，座車車隊遭中國大陸外交人員尾隨，險釀車禍。消息不僅震撼台灣社會，也引發國際關注，美國眾議院外交委員會與中國特別委員會均發文譴責，歐盟也在關切中，路透與衛報等外媒皆有所報導。

美國眾院外交委員會28日在X轉推蕭美琴貼文，譴責中共「試圖在北約成員國境內衝撞台灣副總統座車」，如同當年打壓香港民主的作為，措詞強烈稱「中共犯罪行徑讓全世界看得一清二楚」，並且直言「此舉並非外交，而是脅迫」。

美中戰略競爭特別委員會（Select Committee on the CCP Democrats）28日也發文表示，中共策畫在捷克對台灣副總統發動襲擊，凸顯中共跨國鎮壓威脅明顯升級，證明再次推動《台灣盟友基金法案》（Taiwan Allies Fund Act）的必要性。

路透與衛報報導指出，捷克證實中國鎖定蕭美琴座車車隊，並且捷克軍情局發言人透露，中方行動包括跟蹤蒐集蕭美琴行程及會晤人士，也試圖製造條件採取行動。

衛報標題描述，這是「中國策畫的汽車擦撞事故」；另外文中也引述蕭美琴最新回應，稱「台灣不會被恐嚇孤立」，以及中國否認外交官員有任何不當行為，並指控捷克允許蕭美琴訪問已干涉中國內政。