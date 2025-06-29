美股狂歡上演四大驚奇 投資人期待7月還有漲勢

標普500指數上周五（27日）終於衝破2月締造的歷史新高水準。4月因關稅衝擊暴跌，但短短89個交易日大漲24%，刷新歷來從跌幅逾15%後反彈再創收盤新高的最快紀錄。接下來進入十年來只漲不跌的7月，投資人對美股繼續攀高仍寄予厚望。

標普500指數27日一開盤就站上前波盤中高點，川普總統宣布中止和加拿大貿易談判後一度回吐漲幅，隨後再度走高，終場上漲0.5%，收在6,173.07點，改寫歷來新高。

那斯達克綜合指數同日也創新高，上漲0.5%，收在20,273.46點。道瓊工業指數上漲432點，漲幅1%。

輝達和台積電ADR各漲1.8%和2%，也都收在歷史新高。輝達市值達3.85兆美元，用目前股價157.75美元計算，只要再漲6美元左右，市值就能達到4兆美元。

Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）預測，輝達和微軟將在今夏加入市值4兆美元俱樂部，甚至可能在未來18個月衝上5兆美元。

2025上半年即將告一段落，標普500指數和那斯達克綜合指數今年來漲近5%，道瓊工業指數也上漲3%。

川普表示，和部分國家貿易談判有進展，點名和中、英達協議，讓投資人在關稅大限前信心回升。

美國財政部長貝森特表示，部分貿易重大協議有可能延長至勞動節（9月1日）前敲定。歐盟執委會主席范德賴恩據傳向歐盟領袖表示，她有信心能在期限前達成協議。北京方面則已確認和華府之間貿易框架細節。

Haverford Trust投資策略主管史密斯（Hank Smith）表示：「市場嗅到，這些關稅並沒有解放日那天宣布時那麼嚴重，已看到市場回溫。」

展望下半年，貝萊德投資長李德（Rick Rieder）在內的華爾街法人預期，下半年股市還有機會繼續上漲。他在晨星投資大會發表專題演講時表示，AI革命可能壓低通膨，進一步推升市場表現。

但也有部分市場人士提醒，今年7月行情未必一帆風順。川普宣布暫緩90天生效的關稅將在7月9日到期，雖然白宮不斷強調這個期限「不是決定性因素」，不排除「有可能再延長」，但相關不確定性仍為市場帶來風險。

高盛分析師費拉里奧（Andrea Ferrario）在報告指出：「總體經濟和政策不確定性仍高，預料下半年股市波動維持在高檔，7月關稅大限等因素都可能引發市場震盪。」