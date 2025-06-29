削弱輝達支配地位 OpenAI租用Google晶片

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
OpenAI最近開始租用Google的人工智慧（AI）晶片，用來訓練ChatGPT和其他AI產品。（路透）
OpenAI最近開始租用Google的人工智慧（AI）晶片，用來訓練ChatGPT和其他AI產品。（路透）

知情人士透露，OpenAI最近開始租用Google的人工智慧（AI）晶片，用來訓練ChatGPT和其他AI產品。此舉可能削弱輝達（Nvidia）在AI晶片市場的支配地位。

OpenAI是輝達繪圖處理器（GPU）大買家，用於訓練模型和推論運算。

路透本月稍早即獨家披露，OpenAI打算把Google Cloud服務加入AI運算陣容，以因應算力需求日增。

Google正對外推廣自家「張量處理器」（TPU），以往這種處理器只供內部使用，有助於Google贏得一些客戶，包括蘋果公司在內的大型科技公司，以及OpenAI離職主管所創辦的新創公司Anthropic和Safe Superintelligence。

租用Google的TPU是OpenAI首次大舉採用輝達以外的AI晶片，顯示這家由執行長奧特曼領導的公司改變做法，偏離以往仰賴微軟資料中心的路線。

科技網站The Information指出，此舉有助於推廣以TPU作為輝達CPU的平價替代選擇；倘若Google能說服更多AI基礎設施供應商也改用Google晶片，可能侵蝕輝達的市占率。

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