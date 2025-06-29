OPEC+ 傳8月將繼續增產

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

受以色列和伊朗停火影響，國際油價上周挫跌逾一成，是近三年來最大單周跌幅，避險基金做空油價的部位則寫下一年來最大增幅。石油輸出國組織與盟國（OPEC+）據傳計劃8月再次大幅提高石油產量，也導致油價短線遭遇亂流。

彭博資訊報價顯示，布蘭特原油期貨價格27日小漲0.1%，報每桶67.77美元，但全周下跌12%，是2022年8月初以來最大周線跌幅。美國西德州中級原油期貨價格27日收漲0.4%至65.52美元，上周累計跌12.6%。

彭博資訊和路透報導，OPEC+ 7月6日開會時將考慮8月大幅提高石油產量每日41.1萬桶，增幅與過去三個月一致，盼藉此奪回市占率，拖累油價27日盤中一度翻黑。知情人士向路透透露，OPEC+也可能討論8月增產每日逾41.1萬桶，但目前還不清楚所有成員國是否都支持這麼做。

俄羅斯總統普丁27日表示，OPEC+預估全球石油需求將逐步上升，暗示該集團可能持續大幅增產。普丁說：「產量只會以我們已根據OPEC+框架達成的共識增加，增產目的是滿足日益增加的需求，特別是夏季。」

英國洲際歐洲期貨交易所（ICE Futures Europe）數據顯示，6月24日止一周避險基金只押空布蘭特原油期貨價格的部位大增3萬5,743口，達到11萬4,848口，是去年6月以來最大增幅。另據美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據，只做空西德州中級原油價格的部位也登上三周高點。

避險基金 油價 OPEC

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